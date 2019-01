Alcalde de Miraflores: “Puentes en Vía Expresa pueden dejar de ser amarillos”

El recién instalado alcalde de Miraflores, Luis Molina Arles, defendió la permanencia de los dos polémicos puentes de la Vía Expresa que llevan el color característico de la gestión de Luis Castañeda Lossio , que los instaló meses atrás. A su parecer, tienen tinte político las críticas contra estas infraestructuras de interconexión entre Surquillo y Miraflores, por lo que plantea cambiarles el color.

"Los puentes de la Vía Expresa son necesarios. El problema creo que es el color amarillo, mejor quedaría un color gris tal vez. Creo que es un tema de colores. Podrían dejar de ser amarillos , pero sí son necesarios", dijo el alcalde elegido por Solidaridad Nacional, en diálogo con Gestion.pe.

En su opinión, estos puentes integran los distritos de Surquillo y Miraflores, permiten una mayor fluidez vehicular y benefician a los transeúntes que hacen uso del paso peatonal. Sin embargo, su antecesor y actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz , ha anunciado que evaluará la permanencia de estas infraestructuras.

Luego de ganar las elecciones, uno de los primeros anuncios de Muñoz fue la investigación a realizar en torno a los puentes, pues duda de su seguridad, debido a que no están apoyados en tierra. Según el alcalde de Lima, algunos técnicos les han informado que estas vías carecen de un propósito real y a ello le sumó su color amarillo para calificarlas de “oda a Castañeda” .

Funcionarios "reciclados"

En su “Carta de compromiso con Miraflores”, Molina asegura a los vecinos del distrito que no permitirá injerencias del partido liderado por Castañeda. “Voy a actuar con absoluta independencia del partido que represento, no aceptaré injerencia ni presión de ninguna índole”, expresa en el documento distribuido en octubre pasado.

Aunque admite que un gran porcentaje (16 de 35 gerentes y subgerentes ) de su personal de confianza está conformado por exfuncionarios de la gestión de Castañeda, asegura que con estas designaciones no ha roto su promesa de mantenerse independiente.

“He trabajado cuatro años en la Municipalidad de Lima, pude conocer quiénes trabajaban mejor. Y eso me ha dado la posibilidad de escoger, sin ninguna injerencia política. Yo hice una carta en la que me comprometí a no aceptar ninguna injerencia política: a mí nadie me ha llamado, nadie me ha presionado. Son gente profesional, técnicos y no políticos. De 16, hay solo uno que es de Solidaridad Nacional”, sostuvo el alcalde.

Sin embargo, la actual secretaria general de su gestión es Patricia Juárez , ex teniente alcaldesa de Lima, quien jugó un rol eminentemente político durante la gestión de Castañeda en Lima. "Patricia Juárez es una gran profesional y ya no es del partido Solidaridad Nacional, ella ya renunció. Ella ha sido secretaria de Jéssica Vargas, del PPC. Ella es abogada y la secretaría técnica es un trabajo técnico", dijo al respecto.

A los vecinos que lo critican por la designación de estos funcionarios, se limitó a pedirles: “Que tengan paciencia, que me dejen trabajar, y que me pidan cuentas a los 100 días”.