El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería cambiar a los ministros del Gabinete Ministerial que han recibido cuestionamientos tras su designación, antes de solicitar el voto de confianza ante el Parlamento.

“Yo le diría al presidente Castillo que dé un golpe de timón, que cambie a esos ministros que están cuestionados antes de ir a recibir el voto de investidura, y eso por el bien de quién, del país, de la ciudadanía”, indicó a la prensa este martes.

Jorge Muñoz: Le diría al presidente Castillo que cambie a esos ministros que están cuestionados

Señaló que en este momento lo que necesita la ciudadanía es tener razones que generen unidad, por lo que no se debería esperar a la “hora final” para realizar cambios ministeriales.

“Lo que necesitamos como peruanos es paz, tranquilidad, hacer que el Estado sea un puente y que nuestro país crezca y crezca justamente haciendo cosas que nos aglutinen a todos nosotros, como estamos aglutinados acá, no polarizados ni divididos y eso es muy importante. Todavía hay un espacio para poder hacerlo y no esperemos a la hora nona o a la hora final para poder hacer estos cambios y que no nos lleve a mayores polarizaciones”, manifestó.

Muñoz indicó que la conformación del gabinete no genera tranquilidad por la hoja de vida de quienes lo integran.

“Vemos que este gabinete no nos genera un ambiente de paz, entonces, comenzamos a analizar por qué no nos genera un ambiente de paz y es por las características y la vida que han tenido muchos de sus componentes, o sea, los que son miembros de este gabinete”, dijo.

Asimismo, consideró que el primer ministro, Guido Bellido, tiene imputaciones por actuaciones que “no han sido pro nacionales”, por lo que genera incertidumbre.

“En el caso concreto del señor Bellido, lamentablemente para los intereses de la Nación, es una persona que tiene imputaciones de apología al terrorismo, que sus actuaciones nos han sido muy pro nacionales sino todo lo contrario y eso genera incertidumbre, pero además, hay varios ministros como el mencionado [Iber Maraví] que tiene cuestionamientos”, precisó.

“Hemos visto ayer que un exfiscal renunciaba a la fiscalía para poder tener la calidad que le permita ser ministro, sabemos de un ministro que ha sido guerrillero, sabemos de un ministro que lo primero que hace es formalizar un tema sindical que había sido cuestionado durante muchísimo tiempo, entonces, son acciones concretas, claras, que dejan mucho que desear”, agregó.