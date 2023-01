El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, acudió este lunes 23 al Ministerio Público para rendir su declaración como parte de la investigación preliminar que le inició la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto a la presidenta Dina Boluarte y algunos exfuncionarios de su gobierno por las muertes registradas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

La presidenta Dina Boluarte junto al jefe del Gabinete, Alberto Otarola, el Ministro de Defensa, Jorge Chávez y los exministros Pedro Angulo, César Cervantes y Victor Rojas son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio claificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Anteriormente, Otárola Peñaranda indicó que el Ejecutivo está brindando todas las facilidades al Ministerio Público y pidió que exista esa misma celeridad en los procesos contra los responsables de los actos violentos en las protestas.

Lamentó las muertes ocurridas hasta el momento por las protestas y señaló que “todos vamos a llegar a la verdad” sobre los hechos y que en la visita de la Comisión Interamericana puntualizó que el Gobierno y la PNP fue agredida en las manifestaciones.

El 15 de enero El jefe del Gabinete, informó que ha recibido amenazas por parte del narcotráfico para que deje de apoyar al Gobierno.

“Hay algunas personas que creen que se va amedrentar con amenazas. He sido amenazado directamente por el narcotráfico, pero eso no me va a hacer retroceder en el apoyo a la señora Boluarte”, expresó Otárola en Punto Final.