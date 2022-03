La semana pasada el Tribunal Constitucional declaro fundado el recurso de Habeas Corpus presentado por la defensa del expresidente Alberto Fujimori y, como consecuencia, se le dejó en libertad.

Dicha decisión viene generando polémica, debido a que, según se alega, se habría inobservado lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Gestión tuvo acceso a la resolución del Tribunal, donde los magistrados de la entidad dejaron conocer el razonamiento detrás de su decisión, los cuales se presentan a continuación.

No hay condicionamiento al indulto humanitario

De acuerdo con el TC, la figura del indulto humanitario no tiene condicionamiento constitucional que la constriñan, limiten o restrinjan. En ese sentido, puede ser utilizada por el Presidente de manera discrecional.

Como se señala en la sentencia “este tipo de indulto tiene un grado de discrecionalidad elevado, pues depende exclusivamente del presidente de la República otorgarla a la luz de los elementos puestos a su consideración por la comisión de gracias presidenciales y, de ser el caso, del propio reo; lo cual implica que carece de restricciones para su adopción, más allá de los parámetros que la Constitución le impone con relación al respeto que merecen los derechos fundamentales, los principios y los valores constitucionales”.

Por ende, no existe legislación alguna dentro del país que limite el uso de la figura a favor del expresidente Fujimori.

La CIDH lo avala

Frente a la liberación del presidente, muchos señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no avalaba el uso del indulto humanitario a favor de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, el TC indica que este no es el caso.

El TC señala en la sentencia que “el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la posibilidad del indulto para las personas condenadas a pena de muerte. De tal postulado convencional se desprenden dos premisas: 1) la voluntad de la Convención y de los Estados parte de que los condenados no fallezcan en prisión, y; 2) Tal acápite de la Convención no implica una restricción para los Estados parte para regular la figura del indulto en otros supuestos, siendo importante precisar que el Perú, al suscribir la Convención, no hizo reserva alguna con relación a la regulación de dicha figura para su derecho interno”.

Es decir, según lo expuesto por el TC, nada suscrito por el Perú en la CIDH establece una reserva del uso de la figura con relación a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

El TC además señala que la CIDH se pronunció favorablemente con relación a la liberación de personas condenadas por delitos graves, como se vio en Nicaragua en 1981.

En dicho caso la CIDH indicó que “con respecto a los mutilados, inválidos, gravemente enfermos y ancianos, cualquiera que sea la pena a que hayan sido condenados, considerar igualmente la posibilidad de concederles un indulto o, de no ser posible, conmutar la pena por la de arresto domiciliario”.

No hubo irregularidades

Las instancias anteriores al TC señalaron que el indulto no debía proceder dado que:

Hubo una falta de objetividad en la junta médica que evaluó a Fujimori,

Hubo discordancias entre las actas medicas penitenciarias y la ampliatoria,

No se detallo la enfermedad grave por la que se otorgó el indulto,

El indulto se dio en medio de una crisis política,

Se otorgó con demasiada rapidez,

Hubo una falta de motivación, dados los delitos cometidos por el expresidente.

Como ya se indicó anteriormente, sin embargo, según el TC este tipo de indulto tiene un grado de discrecionalidad elevado, por lo que no tiene restricción alguna para su adopción.

En ese sentido “reclamar como irregular la participación de un médico que con anterioridad le dio tratamiento al favorecido, o que un acta ampliatoria respecto del acta médica primigenia contenga diagnósticos de enfermedades adicionales al primero, o que para el caso particular de Fujimori se requiera una mayor carga argumentativa, no pueden identificarse como condiciones constitucionales inobservadas para anular un indulto humanitario”.

El TC además señala que, para el 2 de noviembre del 2017, el presidente Kuscynzki ya tenía la iniciativa de otorgar el indulto al expresidente Fujimori, “mucho antes de que existiera cualquier pedido de vacancia”.

Agregan, también, que la rapidez del proceso es una de sus propias características ya que se busca evitar el fallecimiento del sentenciado.