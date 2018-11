Alberto Fujimori: ¿En cinco días se podría anular el retorno a prisión?

En cinco días hábiles, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá si admite a trámite el hábeas corpus presentado por el ciudadano José Antonio Manrique Salinas, a fin de que se deje sin efecto la resolución judicial que anuló el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, otorgado en diciembre del año pasado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El colegiado de segunda instancia revisará los fundamentos brindados por el juez de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Edwin Esteban Huanca, quien el 29 de octubre declaró improcedente este recurso.

Según se informó, su argumentación fue que está pendiente la revisión de la causa en la Corte Suprema, por lo que, al no haberse agotado la vía judicial ordinaria, no procede una acción constitucional.

En la audiencia desarrollada este jueves 15 de noviembre por los jueces Fernán Fernández Ceballos, Orlando Abril Paredes y Rosa Ochoa Cahuana, el demandante argumentó por qué busca que se declare nula la resolución emitida por el juez de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, Hugo Núñez Julca.

En su testimonio indicó que plantea el recurso constitucional por gratitud, al estar convencido que el ex presidente Alberto Fujimori acabó con el terrorismo, estabilizó la economía y logró la paz con Ecuador.

A su turno, el procurador del Poder Judicial se mostró a favor de que se admita el recurso, el cual aseguró no prosperará debido a que ya se han presentado similares acciones en Lima y el propio ex mandatario ha declarado que no autoriza a ningún ciudadano o militante a accionar en su nombre, ya que su estrategia legal es diferente.

Como se recuerda, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori.

El juez dictó las órdenes de ubicación y captura contra el ex presidente, a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que se designe.

Luego de que se diera a conocer esta noticia, Alberto Fujimori fue ingresado a una clínica local, donde permanece hasta la actualidad por problemas de salud.