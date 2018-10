Alberto Fujimori apelará anulación de indulto humanitario, adelanta su abogado

El ex presidente de la República, Alberto Fujimori, apelará la decisión del Poder Judicial que anula indulto humanitario que se le otorgó el diciembre del 2017, informó su abogado, Miguel Pérez Arroyo.

Según adelantó, se está preparando una demanda constitucional contra el juez supremo Hugo Núñez Julca por la resolución sobre el caso de Alberto Fujimori .

"Claro que es apelable. Este es un pedido que se hace en una primera instancia. [...] Se está terminando de armar una denuncia constitucional contra este juez supremo que hizo esta resolución. En la resolución dice que el proceso está vigente cuando esto no es así", declaró la defensa de Alberto Fujimori a RPP.

Miguel Pérez Arroyo aseguró que este fallo habría sido dado por razones políticas y no jurídicas. "Yo entiendo que hay razones políticas en las que probablemente la gran responsabilidad para efectos de esta razón política este en partido de la propia hija del ex presidente, pero razones jurídicas no las encuentro", sostuvo.

Criticó que se haya cuestionado el indulto humanitario al suponer que estuvo vinculada a la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. "Han desnaturalizado el contenido estrictamente jurídico del indulto", agregó Miguel Pérez Arroyo.

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de año pasado, en medio de una crisis política en torno al pedido de vacancia presidencial en su contra.