Alberto Borea: "El Congreso está haciendo lo que la ley no permite, no se puede vacar"

Mientras sustentaba la defensa de Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso, el abogado Alberto Borea resaltó que cualquier interpretación que se pretenda hacer en el Parlamento como consecuencia de cualquier hecho o alegato tiene que hacerse siempre a favor de lo que dijo el pueblo.

"Y el pueblo dijo que Pedro Pablo Kuczynski debería gobernar hasta el 2021. La vacancia en un proceso es última ratio. Es decir, cuando ya no cabe ninguna interpretación distinta a aquella que nos están proponiendo para que este camino se siga", mencionó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República solo puede ser acusado de su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales; o por disolver el Congreso.

"No se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido que se consiga por la vía directa. La Constitución prohíbe cualquier tipo de cuestionamiento sobre la figura del presidente de la República; y hoy se pretende discutir esa figura que sucedió hace 11 años", refirió.



En ese sentido, dijo que el Congreso está haciendo lo que la Constitución no permite. "Cualquier cosa que se tenga que probar tiene que tramitarse de acuerdo al proceso de infracción constitucional o al proceso de antejuicio penal. No se puede tramitar por la vía de la vacancia moral", reiteró.

Borea explicó que frente a más de dos interpretaciones del pueblo no se puede vacar al presidente."La función del Parlamento es legislar, no es fuzgar. Cuando ustedes deciden sobre algo que tiene que ver con los valores de las personas están ejerciendo una función jurisdiccional y en consecuencia están decidiendo sobre los demás y más aún si de lo que se trata es quitarle el honor a una persona".