El candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano, sugirió a Congreso que pidan el registro de voluntarios, y que le pregunten al Dr. German Málaga, jefe del proyecto en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), si Vizcarra fue voluntario.

“Es sencillo saber la verdad”, expresó en su cuenta de Twitter.

Un par de sugerencias a la Comisión del Cingreso que comienza en minutos:

1. Pidan el registro de voluntarios.

2. Pregunten al Dr. German Málaga, jefe del proyecto en Cayetano, si Vizcarra fue voluntario. Es sencillo saber la verdad. — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) February 11, 2021

En horas de la mañana, en ex presidente y candidato al congreso Martín Vizcarra confirmó su participación en las pruebas de las vacunas de Sinopharm, el 2 de octubre.

El pedido para participar provino del propio investigador de la UPCH, en este caso sería del doctor Germán Málaga.

Vizcarra recordó que en mayo pasado, habló por teléfono con Xi Jinping, presidente de la República Popular China a quien pidió su apoyo, a propósito de la inversión en este país.

Y tras los primeros ensayos y dijo que “fueron tan buenos los resultados que los científicos chinos aumentaron el número a 12,000 pruebas y yo estuve haciendo el seguimiento, con los especialistas de la Cayetano Heredia. He ido a San Marcos también”, indicó.

“Es ahí cuando se aumenta de 6,000 a 12,000 voluntarios para hacer el experimento donde uno de los científicos de la universidad me dice: ¿usted no estaría de acuerdo de ser parte del voluntariado? y le dije: Déjeme consultarlo. Lo consulté con el premier, qué te parecería si me sumo a los voluntarios y el premier me dijo: Presidente no le recomiendo, es muy riesgoso”, contó.