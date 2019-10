Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente por Fuerza Popular y quien se desempeñó como presidenta de la Comisión Lava Jato, defendió el informe final de este grupo de trabajo pese a que no recomendaba iniciar una investigación penal contra el expresidente Alan García en el marco del caso Odebrecht.

“[¿Por qué no se incluyó en la lista de denunciados?] Es que eso no es cierto, eso han dicho los más de 100 recomendados de investigación, por cierto, no sé por qué tanto se jalan los pelos algunos que dicen incluyó a tantos y no incluyó a tal […] Pero lo que sí hay es la inclusión del señor Alan García para continuación de la investigación. No entiendo de dónde sale eso de que lo excluyeron”, afirmó en RPP.

Rosa Bartra dijo que la conclusión 36 del informe en lo que respecta al aspecto penal del caso Metro de Lima, se incluyó el nombre de Alan García junto con el de Enrique Cornejo y otros exfuncionarios del segundo gobierno aprista.

“Sobre el aspecto penal, conclusión 36. De lo expuesto en el punto relacionado a las acciones coordinadas, responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta y etc. Nunca se excluyó. Nunca. Esa ha sido una mentira que han repetido y repetido”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, el informe final de la Comisión Lava Jato que se puede encontrar en el portal del Congreso de la república no menciona a Alan García en el punto que mencionó Rosa Bartra.

En las conclusiones sobre el Metro de Lima, la Comisión Lava Jato no incluyó la responsabilidad penal o constitucional de Alan García. (Congreso de la República)

Cabe recordar que un informe preliminar de la Comisión Lava Jato sí incluía a Alan García en las conclusiones del caso Metro de Lima por presunta infracción constitucional junto a Enrique Cornejo. Sin embargo, cuando se puso a debate el documento, en las conclusiones no se mencionaron infracciones constitucionales.

Según “Cuarto Poder”, el mismo informe previo, en un primer momento, sostenía que se podía haber iniciado una investigación fiscal contra Alan García por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, aunque estos ya habían prescrito para la fecha de elaboración del informe. Nada de esto figura en el texto final aprobado por el Congreso.

Rosa Bartra indicó que, al momento del cierre del informe, “nadie” había declarado alguna entrega de dinero de parte la empresa brasileña Odebrecht al exmandatario.

“Hubo 600 investigados de los cuales se recomendó la investigación a más de 170, entre ellos el señor Alan García. Sin embargo, dicen que se excluyó y eso es absolutamente falso. Lo que sí pasó es que no teníamos una cuenta bancaria en la cual estuviese el señor García, una delación que decía que le hubiese entregado dinero. Esto que ha dicho el señor Luis Nava lo ha dicho hace poco”, aseveró.

Luis Nava confesó ante el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, el pasado 25 de setiembre, que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata le hizo varias entregas de dinero al fallecido jefe de Estado, Alan García.

Al respecto, Bartra manifestó que Luis Nava declaró en la Comisión Lava Jato por el proyecto de la Línea 1 del Metro, pese a que “no tenía relación funcional” con el proyecto.

“El caso de la Línea 1 del Metro fue un proyecto que analizó la comisión. El señor García asistió a la comisión, el señor Nava también asistió a pesar de que no tenía relación funcional con los proyectos porque era secretario general de Palacio y, por lo tanto, no tenía relación directa. Aún así lo llevamos a investigación porque encontramos hilos conductores. Si hubiéramos podido encarcelar al señor Nava, a su hijo y a otros involucrados, probablemente habríamos encontrado alguna confesión”, detalló.

Finalmente, reiteró su defensa en que no fue “irresponsable” y se basó en “evidencia encontrada al momento que cerró la comisión”.