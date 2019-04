Alan García: Cronología desde la orden de detención e internamiento del ex presidente

Fotos | Este martes, el Poder Judicial ordenó una detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Alan García, su ex secretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien sigue la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del Caso Odebrecht.

A primeras horas de la mañana, la fiscalía y agentes policiales acudieron a la vivienda del ex presidente para cumplir con la detención preliminar. Sin embargo, antes de ser intervenido, Alan García se encerró en su dormitorio y se disparó en al cabeza. Hasta el momento, su estado de salud es muy delicado.

La detención preliminar también incluyó al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien se entregó tras dar una entrevista a RPP en la que aseguró que cumpliría con el mandato judicial.

“Yo que siempre he colaborado con la justicia, que siempre he estado atento a cualquier citación, incluso públicamente, de aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme y ofrecer toda la verdad que tengo”, refirió.