Alan García: Del Castillo tuvo altercado con policía por chaleco antibalas

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) tuvo un altercado con el mayor PNP Fredy Ordinola durante la sesión de la Comisión de Defensa, que abordó los detalles de la diligencia realizada en la casa del fallecido ex presidente Alan García.

Ordinola se quitó el saco para señalarle al legislador aprista el chaleco antibalas que llevaba puesto debajo del polo y a manera de respuesta a los cuestionamientos sobre su uso, hecho que molestó a Del Castillo.

"Justamente quiero sacarme la casaca porque ya no aguanto, para que vean mi chaleco. Están que nos cuestionan esto del chaleco y me parece muy incómodo, la verdad. ¿Se nota mi chaleco o me saco el polo?", señaló el policía.

"En ese caso se le nota, a los otros no se le notaba. Y no necesita señor faltarle el respeto a nadie", le dijo el parlamentario aprista al mayor PNP, quien de inmediato respondió: "No le estoy faltando el respeto a nadie aquí".

El congresista se levantó de su asiento y pidió la intervención del ministro del Interior. "Señor Morán, por favor". Otros legisladores le pidieron bajar la voz y que sea retirado de la sesión.

Morán sostuvo una breve conversación con Ordinola, donde el ministro le pidió textualmente: "Serénate, serénate y pídele disculpas al presidente de la comisión".

Fue allí que el mayor PNP pidió disculpas a los presentes y a quienes se hayan sentido ofendidos por su frase. Sin embargo, Del Castillo le pidió que se retirara de la sala y le anunció que sería interrogado al final de la sesión.

Cabe indicar que Morán acudió a la sesión de la Comisión de Defensa para detallar la participación del equipo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) durante la intervención que se realizó en la casa de García Pérez.

A esta sesión también fueron convocados el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Lavalle Santacruz; el coronel PNP Carlos Harvey Colchado Huamaní; y el comandante PNP Guillermo Castro Aza.



Además, los suboficiales PNP Jorge Chávez Celiz, Larry Sajuro Berlanga, Gloria Andrade Arteaga, y Máximo Araujo Zúñiga.