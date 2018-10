Alan García exige "la pena más alta" contra Jorge Cuba por caso Odebrecht

El expresidente Alan García exigió que se le imponga "la pena más alta" al exviceministro de Comunicaciones de su gobierno, Jorge Cuba Hidalgo , por las coimas que recibió de la empresa constructora Odebrecht para que pueda acceder a la licitación de la Línea 1 del metro.

" Al corrupto Jorge Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor de pueblo: el tren eléctrico", escribió el exjefe de Estado vía Twitter.

Alan García se pronunció luego de que se difundiera información sobre el interrogatorio al cual sometieron representantes del Ministerio Público peruano al exdirector de contratos de Odebrecht , Antonio Carlos Nostre.

Según informó El Comercio, el empresario declaró que Odebrecht pagó sobornos por US$23'386.000 que se consignaron bajo el rubro de "riesgos adicionales" por los dos tramos de la Línea 1 del tren eléctrico.

En el primer tramo, se desembolsaron unos US$6'900.000 como coimas, de los cuales 1,4 millones de dólares fueron entregados a Jorge Cuba. Por el segundo tramo, el ex viceministro de Comunicaciones detalló que Odebrecht le entregó US$5 millones de los 17'486.000 dólares que consignaron como "riesgos adicionales".

Antonio Carlos Nostre precisó el destino de coimas valorizadas por US$10 millones, pero no puedo indicar cómo fueron utilizados los otros US$14'386.000 que no fueron entregados a Jorge Cuba o a miembros del comité de selección.

El funcionario de Odebrecht precisó que Jorge Barata es quien tenía información exacta sobre el destino de esos más de 14 millones de dólares, pero dijo que no podía negar ni corroborar si parte de ese monto fue enviado al ex presidente Alan García o al ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.