Alan García: "La contabilidad de las conferencias no la llevo yo"

El ex presidente Alan García insistió en que no cometió ninguna irregularidad al brindar una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en mayo del 2012 y cobrar por ella unos US$100 mil. El recibo de aquel pago fue firmado por un abogado que admitió haber trabajado para Odebrecht.

El ex jefe de Estado señaló que fue contratado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) y que los vínculos entre el abogado José Américo Spinola y Odebrecht fueron "muy posteriores". Asimismo, rechazó haber conocido de alguna elaboración de recibos con fechas anteriores para validar su pago.

"No me acuerdo. Eso lo sabe mi secretaria. Yo recibo el contrato que dice en tal fecha tiene libre para dar una conferencia, que dice tanto van a pagar, y qué día se viaja y punto. Pero exactamente los papeles y la contabilidad, eso yo no lo llevo. Pudo haber sido diez días después, o cinco días después", comentó Alan García ante la prensa.

Según correos electrónicos que reveló IDL-Reporteros, José Américo Spinola firmó el recibo para pagar los US$100 mil luego de haber negociado con Marcos Grillo, del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht. El intercambio de mensajes fue el 14 de junio, semanas después de la conferencia por la cual Grillo aseguró que la constructora no podía figurar como la que pagaba a Alan García.

"A mí me ha contratado la Fiesp que tiene 150 mil empresas y no he dado una, sino varias conferencias antes. Es una conferencia en Brasil y 34 fuera de Brasil. No me digan a mí que estoy en la caja 2 (de Odebrecht) porque eso es muy posterior. No tengo nada que ver", añadió el ex jefe de Estado.

También rechazó haber conocido a Spinola, así como no conocía a otros abogados o empresarios que lo contrataban para dictar conferencias.

En ese sentido, Alan García aseguró que no tiene temor a las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público ni a medidas restrictivas como una prisión preventiva.

"¿Me han encontrado una cuenta corriente? ¿Ha dicho Marcelo Odebrecht o Jorge Barata que le hemos depositado en esta cuenta?", concluyó.