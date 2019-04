Alan García sobre Atala y Nava: No tengo conocimiento de ningún acto ilícito

El ex presidente Alan García aseguró que no tiene conocimiento de ningún acto ilícito que involucre a Miguel Atala, ex vicepresidente de PetroPerú durante el segundo gobierno aprista, o a Luis Nava, su ex secretario de la Presidencia de la República.

García Pérez señaló que será el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien deberá confirmar la información recientemente publicada por "IDL-Reporteros" en el interrogatorio que le realizará el equipo especial Lava Jato del 23 al 26 de abril.

“Esperemos que así sea ratificado por la empresa y por el señor Jorge Barata, que era finalmente quien sabe todo. De ninguna manera yo tendría conocimiento de ningún acto ilícito y estoy convencido que esas personas [involucradas] demostrarán o rechazarán lo que deban comprobar”, declaró a la prensa en un audio difundido por Canal N.

"Yo no tengo ningún problema y ratifico la limpieza de mis actos y mi aversión a tener los millones que muchos creen que yo tengo [...] No tengo nada más que lo que tengo y lo que he ganado en estos años como director de un instituto, por mis conferencias y mis libros", añadió, minutos después, en una entrevista a Canal N.

Como se recuerda, Miguel Atala, es investigado por lavado de activos debido a las transferencias de US$1’312.000 que recibió su ‘offshore’ Ammarin Investment de parte de Kleinfeld Services, empresa creada por Odebrecht para el pago de sobornos en paraísos fiscales.

En ese contexto, un informe de "IDL-Reporteros" dio cuenta de que Atala sería un testaferro, puesto que el millonario monto habría tenido como destinatario final a Luis Nava.

Esto se desprende de información de los servidores de la otrora División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que consignaron cinco depósitos realizados entre noviembre del 2007 y febrero del 2008 por Kleinfeld Services en la cuenta de Ammarin Investment, pero para una persona identificada con el apodo de ‘Chalán’.

Al respecto, Alan García dijo que dicho apelativo no le es conocido “en lo absoluto” y desconoce los movimientos de la empresa Ammarin Investment.

“[¿’Chalán’ le suena?] En absoluto, en absoluto. El Perú es un país de caballos de paso, pero nada más y me parece extrañísimo. No sabemos cuáles son los movimientos contables dentro de la empresa que estoy seguro que en una investigación y un proceso que seguramente habrá, demostrarán a la postre cuál es la verdad de todo esto”, precisó.

Alan García evitó indicar si todavía confiaba en la inocencia de Luis Nava o de Miguel Atala, a pesar de haber sido funcionarios de alto rango durante su segundo gobierno.

"Espero las respuestas de esas personas. Confío que sabrán explicarse y, reitero, cualquier responsabilidad es personal [...]. Uno no tiene que adelantarse a las cosas. No me adelanto a decir que su culpabilidad está demostrada. Yo espero las respuestas, los descargos y los argumentos, así como espero lo que diga el señor Jorge Barata. No me gusta saltar a conclusiones", comentó a Canal N.

Finalmente, el ex mandatario manifestó que se comunicó con Luis Nava, previo a su pronunciamiento en RPP, para consultarle si aclararía las últimas informaciones que lo involucraban.

“He tenido ocasión de llamarlo para preguntarle si iba a responder y en efecto tengo entendido que a través de RPP respondió. Después no he tenido comunicación”, manifestó García.

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, el ex jefe de Estado aseguró que ningún documento lo vincula con Odebrecht, por lo que solo “queda la especulación”.

“Como en ningún documento se me menciona y en ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”, escribió.