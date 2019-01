Alan García sobre Chávarry: Cuando se toma una decisión o no, debe mantenerse

El expresidente Alan García consideró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha tenido una "vacilación o titubeo" al afirmar que tomará las decisiones necesarias en defensa de la autonomía e institucionalidad del Ministerio Público sin mencionar cuáles serían estas.

"Me parece una vacilación o un titubeo. Tengo una posición crítica sobre eso. Cuando se toma una decisión o no, debe mantenerse. Lo que ha ocurrido espero que tenga solución estabilizando las instituciones. Lo que veo es que hay muchos fiscales que sin estar en este problema, han salido a defender su institución, lo cual me parece democrático y constitucional", expresó.

García Pérez dijo estar "muy preocupado" por la grave situación que vive el país en cuanto al orden institucional, aunque remarcó que no está "defendiendo ni atacando a nadie".

"Hay abandono de las labores del gobierno. Ante los problemas institucionales, el empleo, las medicinas, la reconstrucción del norte, todo eso ha sido dejado de lado. Debemos mantener nuestro apego a la Constitución y a las leyes, y no violentar a las instituciones ni arrinconar al Parlamento, esa película ya la hemos visto muchas veces en el Perú: en el año 68, año 92 y termina siempre con más corrupción, con más crisis y más desempleo", aseveró.

Posteriormente, en Twitter, el también líder aprista aseguró que el país ya ha vivido un escenario similar al de ahora y aseveró que esto siempre "termina con más corrupción, crisis y desempleo".

"'Disolver, disolver', fiscales escogidos, Congreso amenazado, mucha publicidad estatal en los medios y encuestas, aplauso momentáneo, la derecha feliz, etc. Esa película ya la vimos y termina con más corrupción, crisis y desempleo", señaló en la red social.

Cabe indicar que García Pérez declaró como testigo en la investigación a Miguel Atala y el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se habrían pagado sobornos por más de un millón de dólares.