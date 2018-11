Alan García argumenta falta de fiscales y jueces imparciales en pedido de asilo a Uruguay

El expresidente Alan Gacía envió una carta al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, para sustentar los argumentos en su solicitud de asilo político y señaló que en el Perú "no hay fiscales ni jueces naturales o imparciales".

El documento empieza señalando las leyes y procedimientos en el Perú se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como "instrumentos de persecución".

En el documento, García relata que los ex presidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala recibieron grandes sobornos de US$ 20 millones y US$ 3 millones luego que estalló el caso Odebrecht.

"Pero además, el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú, al mismo tiempo que era ministro de Economía del gobierno de Toledo", recordó.

Añadió que PPK cobró US$ 4 millones por esos servicios prestados a Odebrecht y eso ocasionó su vacancia presidencial en febrero del 2018.

En ese sentido, manifestó que luego de eso toda la atención se centró en su persona, a la espera de que las delaciones acordadas entre Odebrecht y la Fiscalía de la Nación arrojen alguna prueba de pago o soborno.

"Pero por el contrario, en todas sus declaraciones durante dos años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios reiteraron: 'Jamás se habló con Alan García de nada ilícito' y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuenta, lugares o conversaciones", señala García.