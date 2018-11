Alan García se allana al impedimento de salida del país

El expresidente de la República, Alan García, dijo que está sorprendido que se le vincule una de las 36 conferencias que ha realizado con el supuesto pago de soborno que ha realizado la empresa Odebrecht.

“He dado la conferencia contratado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) que es un gremio que tiene más de 150 mil afiliados, siendo uno de ellos Odebrecht y esto salió a los medios”, expresó.

De la misma manera García Pérez dijo que ha recibido con sorpresa que se suspenda la reunión que estaba prevista para hoy con el Fiscal José Domingo Pérez.

“Yo soy el más interesado que ese tema sea el investigado, por eso declaro que me allano y acepto el pedido de impedimento de salida del país”, expresó.

¿Injerencia política?

​Por otro lado, el ex mandatario dijo que si bien para el 80% de los peruanos esto no es un golpe de Estado porque no hay militares en el Poder, lo que sí se está haciendo es presionar a algunas entidades como el Congreso o La Fiscalía.