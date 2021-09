El jefe del gabinete, Guido Bellido, volvió a negar que le haya faltado el respeto a la congresista Patricia Chirinos y ahora la cuestionó por haber esperado un mes para acusarlo de haberle dicho “solo falta que te violen”.

“¿Esperar un mes para indicar esta situación que supuestamente yo le he faltado el respeto con una palabra? (se cuestionó). Yo no expresé la palabra que ella indica. Además, ella dice que empezó con unas palabras, luego yo respondí de tal manera, si se analiza, no hay coherencia. De ninguna manera lo he dicho, eso sería una falta de respeto”, dijo en Exitosa.

Como se recuerda, Chirinos indicó que este hecho se realizó cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, en julio pasado.

Bellido señaló que estaba sentado con su laptop mientras colaboraba con el congresista de Perú Libre, Jaime Quito y solo esa fue su participación. Agregó que es una persona respetuosa y tiene una buena relación con todos los congresistas y aún “mucho más con las compañeras parlamentarias”.

“Ella [Patricia Chirinos] estaba un poco ofuscada, la escuchaba hablar y todo eso, pero otro tema que le haya dicho, no. Yo me relaciono con todos los congresistas y no soy una persona que le falte el respeto a la gente. Yo aquí en Lima desde que he llegado, no le faltado el respeto absolutamente a nadie”, sostuvo.