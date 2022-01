En la víspera, el Presidente Pedro Castillo firmó la carta de aceptación del Perú para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual está conformada por las 38 economías más poderosas del mundo.

De este modo, Castillo se comprometió a cumplir desde el Gobierno todas las obligaciones necesarias para que el Perú logre convertirse en un miembro pleno de este bloque.

“La relación entre el Perú y la OCDE se basa en una vinculación que nos beneficia mutuamente. El Perú es un socio capaz de contribuir al fortalecimiento del sistema multilateral para abordar desafíos globales. Expreso el compromiso del Gobierno peruano por honrar las obligaciones vinculadas al proceso de adhesión conducente a la incorporación de nuestro país a la OCDE”, indicó Castillo.

De acuerdo con la resolución de invitación otorgada a Perú el martes de esta semana, se iniciará la evaluación de las candidaturas para determinar si Perú, cumple con “la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”.

Los avances

Al respecto, la profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, Mercedes Aráoz, señaló a Gestión.pe que el proceso de adhesión inició en el año 1998 con la participación de Perú en el comité de Inversión y en el 2008 bajo la gestión del expresidente Alan García el Perú, el país se adhirió a una declaración sobre inversiones.

Posteriormente en el año 2012 el Perú expresó por primera vez el interés formal en ser miembro de la OCDE y para el año 2019 se elaboró el Plan de Trabajo de Vinculación del Perú con este organismo internacional.

El documento, señala Aráoz, muestra los avances de Perú en el proceso de adopción e implementación de los estándares y buenas prácticas de la OCDE.

“Avanzamos en el eje de Gobernanza Pública, en el hecho de trabajar con un viceministerio de Desarrollo Territorial. Firmamos acuerdos para la asistencia mutua con fines tributarios e intercambios de información entre Sunat y sus pares en otros países para la lucha de financiamiento de actividades ilícitas. También se encuentra el tema de corrupción, y ya hay algunos mecanismos que ya tenemos al respecto que se establecieron vía decretos supremos”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que tras la firma de Perú para adherirse a la OCDE nace una nueva Hoja Ruta, en donde se establecerá una agenda que el país deberá cumplir para finalmente sea miembro oficial de este bloque económico.

Así, dijo que entre los temas que se considerarán en la agenda figuran mejorar al sistema tributario peruano, así como realizar medidas a favor del comercio exterior, educación, mercado laboral, teletrabajo y conectividad

“En el tema tributario, por ejemplo, no es que se cambie el sistema tributario, sino, hacer un esfuerzo para ampliar la base tributaria, hacerla más justa y con menos distorsiones. En el tema de mercado laboral se puede ver la parte donde el mercado está muy segmentado y es muy rígido, en donde generan condiciones inequitativas en el sector formal e informal. La conectividad es otro tema importante para hacer posible que haya muchas más regiones interconectadas tanto a nivel lo que es conectividad física (infraestructura de carreteras) y conectividad digital”, explicó.

El ideario

La también expresidenta del Consejo de Ministros, menciona que cumplir con los compromisos para ingresar a la OCDE implicaría ir en contra lo que dice el Ideario de Perú Libre, partido con el cual postuló y ganó la presidencia Pedro Castillo.

Y es que según recordó, dicho documento propone una Economía Popular con Mercados y la estatización de sectores estratégicos.

“Sí creo que (el cumplimiento de los requisitos de la OCDE) va en muy contra, porque no es lo que dice el Ideario. (El Ideario) habla de una economía social de mercado que tiene que ser más inclusiva, y sí, pero debe ser donde la libertad económica sea un valor muy importante, con transparencia y prácticas correctas dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Que no sea sesgado, no por los sesgos del ideario de Perú Libre”, dijo.

Precisamente, los exámenes técnicos a los que se someterá Perú se centrarán en áreas como la apertura del comercio y la inversión, los avances en la gobernanza pública, los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el cambio climático, y protección del medio ambiente.

Aráoz agregó que de alguna manera, el Gobierno de Castillo también tendría que renunciar su propuesta de la Asamblea Constituyente.

“Ir por la Constituyente sería cambiar las reglas del juego que nuestro país ha demostrado durante todo este tiempo de reformas y que están basadas en la Constitución que puede ser mejorada, pero que no significa cambios radicales”, apuntó.

El Idiario de Perú Libre respecto a la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución dice lo siguiente:

“Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una Constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva CPP debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado”, señala el documento.

El dato