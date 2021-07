Ante las negociaciones que realiza la bancada de Acción Popular con Perú Libre para conformar una lista de candidatos a la mesa directiva 2021-2022 del Congreso, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que el partido de la lampa no puede aliarse con una agrupación que según el Ministerio Público se trataría de una organización criminal, en alusión al caso ´Los Dinámicos del Centro´, que involucran al partido que llevó a Pedro Castillo como candidato presidencial.

“Las distancias entre Acción Popular y Perú Libre van más allá de lo ideológico. Estamos hablando del tema de las acusaciones que tiene ese partido y por eso se está enfrentando a la justicia. No podemos luchar contra la corrupción si vamos a estar con un partido aliado a la corrupción. La Fiscalía ha dicho que es una organización criminal y pide prisión preventiva para 20 de ellos. La pregunta es ¿con todos estos antecedentes Acción Popular puede candidatear a la presidencia del Congreso con ellos?”, se cuestionó García Belaunde.

Asimismo, recalcó que la voluntad popular que les permitió tener representación parlamentaria los eligió para hacer un contrapeso y ser oposición al nuevo gobierno.

“Al no ganar la presidencia, lo lógico es que seamos oposición y hay que respetar el mandato del pueblo. Además, Perú Libre no debería presidir la mesa directiva porque el hecho mismo de ser gobierno tiene una serie de prerrogativas. El Poder Ejecutivo es sumamente poderoso porque maneja el presupuesto de la República. Lo que hay que hacer como bancada es vigilarlos para que no cometan excesos y errores. Ayudarlos a gobernar desde la oposición”, indicó.

Como se recuerda, las elecciones para la nueva mesa directiva del Parlamento se realizarán el próximo 26 de julio.

En esa línea, Ricardo Burga, actual parlamentario de Acción Popular, sostuvo que una alianza con Perú Libre para alcanzar la mesa directiva “iría en contra del ideario del partido que fundó el expresidente Fernando Belaunde Terry”.

“Ni Perú Libre y ni Fuerza Popular deben presidir la mesa directiva. Los dos deberían dar un paso al costado y más aún Perú Libre, que prácticamente ya es el partido de gobierno, porque la situación se pondría más polarizada en el país. La tercera fuerza es Acción Popular, quien creo yo ,debe presidir el Congreso para garantizar el equilibrio de poderes y una mejor relación del Legislativo con el Ejecutivo”, afirmó.

Para Burga, será Acción Popular “la bancada que defina la elección de la mesa directiva”, luego que en las dos fórmulas: la oficialista conformada por Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú. Mientras que la lista de oposición contaría con Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País. “Ambas listas necesitan de los 16 votos de Acción Popular para ganar la elección de la mesa directiva”, dijo.

De acuerdo al reglamento del Congreso, la elección de la mesa directiva la gana la lista que logra obtener la mayoría simple que es 66 votos.

En anteriores declaraciones a este medio, Carlos Zeballos, vocero de la bancada de Acción Popular, señaló que su bloque parlamentario se reunirá mañana (lunes) para definir a la lista que apoyarán en la elección que se realizará el 26 de julio, y que además iniciarán otra ronda de diálogos con algunos bloques parlamentarios para sellar acuerdos.