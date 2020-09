El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, anunció durante su participación en la sesión plenaria de este martes que su agrupación política no votará a favor de la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

“Acción Popular ha tomado la decisión de no apoyar la censura. Hay cosas que no están bien, hay cosas que pueden estar mejor, pero entusiasma o convence la claridad con que se puso las posibles soluciones a todas las observaciones que planteamos desde nuestra bancada y eso para nosotros ha sido suficiente”, afirmó.

Guibovich señaló que su bancada no considera que en esta ocasión se deba censurar a la titular de Economía; sin embargo, refirió que el sector debe dar “señales claras de monitoreo”.

“No somos revocadores, no somos censuradores, pero lo haremos cuando haya que serlo, creemos que en esta ocasión no, pero también queremos que desde el Ministerio de Economía que den señales claras de monitoreo, de control, de cómo va Reactiva Perú, cómo se emplean los fondos del Estado [...} Exigimos eso, pero no votaremos por la censura”, dijo.

Este martes, el pleno del Congreso comenzó pasadas las 11 de la mañana, el debate de la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, presentada con la firma de legisladores de cuatro bancadas y que inicialmente se había previsto para el lunes.