Las nuevas irregularidades en las que se ha visto involucrado el presidente de la República, Pedro Castillo, y que se revelaron el último fin de semana en un medio periodístico, generó que varias bancadas del Congreso de la República, que antes se oponían a la admisión de la moción de vacancia, hoy evalúen votar a favor.

En esa situación estaría Acción Popular. La bancada estaría evaluando votar en bloque a favor de admitir a debate la moción a fin de que el mandatario acuda al Pleno del Congreso de la República junto con su abogado.

Así lo señaló el congresista Luis Aragón, quien indicó que, a título personal, está a favor del pedido presentado por la parlamentaria Patricia Chirinos.

No obstante, indicó que no sería el momento oportuno para una vacancia aunque también señaló que los frecuentes “errores” -incluyendo cuestionadas designaciones- por parte de Pedro Castillo Terrones dan pie a consolidar la causa de incapacidad moral.

“Si no es ahora la vacancia, en diciembre, será en enero o febrero. Es el mismo presidente el que está cometiendo sus propios errores. Tantos quisiéramos que no sea así pero eso no eso está pasando. No se puede inculpar al Congreso por los errores del Gobierno”, declaró el congresista a una radio local.

Como se recuerda, el último fin de semana el programa Cuarto Poder presentó un reportaje en el que se evidenciaba que el presidente de la República aún recibía invitados en su domicilio ubicado en el distrito de Breña. Castillo Terrones calificó dichas visitas de actividades no oficiales en un mensaje a la Nación. No obstante, su explicación sería insuficiente para los parlamentarios.

Se debe indicar que para admitir el debate de una moción de vacancia, se requiere de 52 votos mínimos. Luego de ello, el mandatario deberá acudir al Pleno para responder el pliego de preguntas. Solo después, se debatirá la moción para el cual se requerirá de 87 votos.