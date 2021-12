Para el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, no se demuestre reveladoramente que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha mentido sobre una controversia durante su visita oficial a España, por lo que esta bancada la respalda y cree.

“Ella negó que haya tenido siquiera la intención de indisponer al Presidente de la República ni mucho menos de llamar a una intervención o algún tipo de pronunciamiento en contra del mandatario. Mientras no haya un sustento que acredite que ella nos esté mintiendo, le creemos a la presidenta y la respaldamos”, señaló.

Asimismo, afirmó que “independientemente de que pase a ser admitida o no esta moción de censura contra ella no cuenta con la solidez suficiente. No hay sustento valedero para que pueda ser aprobada”.

De otro lado, dio detalles de la reunión que diversos partidos políticos sostuvieron con el presidente Pedro Castillo.

Y aseguró que “el presidente nos deslizó la idea que se hagan los cambios que se tengan que hacer, pero no particularmente a una cartera ministerial en particular. Sino más bien, dijo que el gabinete estaba predispuesto a ser modificado cuando sea necesario para que tenga una mejor política de gobierno”.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, así como el de Podemos Perú, José Luna Gálvez, no acudieron a la cita presidencial.

“El presidente nos ha informado que el presidente del partido Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, se dispensó por un viaje pendiente que tenía. Y el representante del partido Podemos Perú [José Luna Gálvez], también se dispensó que por razones de fuerza mayor no pudo participar”, manifestó.