El vocero de Acción Popular (AP) Ricardo Burga, aseguró que su bancada analizará el mensaje del primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, para brindarle o no el voto de confianza al Gabinete, que fue presentado el último jueves.

“En cuanto al voto de confianza al Gabinete, voy a conversar con la bancada. Escucharemos primero al Premier y luego tomaremos la decisión de darle o no el voto de confianza”, dijo en diálogo con Exitosa.

Del mismo modo, aseguró que seguirán cumpliendo un rol fiscalizador del Gobierno a pesar de que Manuel Merino, actual presidente de la República, formó parte de su partido. “Por un derecho constitucional le tocó ejercer ese cargo. Pero la bancada de Acción Popular seguirá en su rol de fiscalización, seremos muy cautos en la gestión”, señaló.

-Respuesta a Hans Troyes-

En otro momento, Burga se refirió a la acusación del congresista de AP, Hans Troyes quien reveló que en la bancada de la lampa hubo presiones para que los legisladores votaran a favor de la vacancia de Martín Vizcarra bajo la amenaza de no dar trámites a sus proyectos de ley.

“[La presión] fue [de Ricardo] Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado [7 de noviembre], en el Congreso. […] Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”, dijo Troyes, según un informe de IDL Reporteros.

Ante ello, Burga señaló esta acusación como una mentira porque ningún congresista ni militante de las bancadas está dentro del Gabinete.

“Es otra mentira más. Ahora acusaré lo que no dice Troyes. Tengo conocimiento por varios congresistas que me han comentado que él (Troyes) ha sido operador del Ejecutivo. Lo llamaban y conectaba con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía, para que no voten por la vacancia”, expresó.