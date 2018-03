Abogado de PPK: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido

El abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Gonzalo del Río, afirmó que no le extraña que la Comisión Lava Jato haya levantado la reserva del interrogatorio realizado al mandatario en Palacio de Gobierno el pasado viernes.

“La reserva de esta investigación es una que no tiene sentido, desde el momento en que todo se filtra a mí no me extraña que no se decida ahora. Ya desclasificaron un documento que no tenían capacidad”, declaró el abogado en Canal N.

Sin embargo, del Río señaló sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy convincentes”.

“Me siento bastante tranquilo con las respuestas del presidente y que si lo congresistas que tomarán la decisión el jueves (la vacancia) va a concer las respuestas es una buena noticia para el mandatario”, indicó.

Finalmente criticó a la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ). “La UIF ha actuado negligentemente y que lamentablemente su jefe confía en su equipo, debería realizar correctivos porque hay errores groseros (en la nota de inteligencia que hace mención a pagos hechos de PPK a su chofer y Gilbert Violeta)”, indicó.