El abogado del coronel Harvey Colchado, Luis Naldos, consideró poco probable que la decisión que pretendía apartar a su defendido de la jefatura de la División de Búsqueda (Divbus) de la Policía Nacional no podría haber sido tomada sin conocimiento de los más altos funcionarios del Ministerio del Interior.

En declaraciones a RPP, el abogado dijo que decisiones tomadas por personal de confianza que pueden o no concretarse no llamarían tanto la atención si no fuera por el contexto en el que estamos hablando del coronel policial que está siendo atacado por el Ejecutivo tras haber participado en el allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno.

“A nuestro juicio una decisión de esta naturaleza no podía haber sido tomada de motu propio por le director de inteligencia, sino que habría tenido que ser comunicada a la alta dirección del Ministerio del Interior”, aseveró.

El abogado de Harvey Colchado, Luis Nandos, dijo que ya había información de la salida de su defendido del cargo. (RPP)

Luis Naldos recodó que el memorándum que comunicó la salida de Colchado de la jefatura de la Divbus fue firmada por el director de Inteligencia, Luis Erasmo Sánchez Lira, quien depende de la Dirección General de Inteligencia y que, a su vez, depende del viceministerio de Orden Interno.

Sin embargo, destacó que antes del comunicado oficial, Harvey Colchado ya había tomado conocimiento, por vías no oficiales, que se pretendía sacarlo de la división de búsqueda de personas. Esto lo hizo conocer a la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, con quien conversó en el transcurso del lunes 12.

“En esta reunión el coronel Colchado comunicó que extraoficialmente se le había indicado que iba a ser relevado del cargo como jefe de Búsqueda de la Digimin y que no recibía los recursos desde inicios de setiembre”, advirtió.