Julio César Castiglioni, abogado que forma parte del equipo de Fuerza Popular, aseguró que “no es verdad” que se hayan revisado todos los recursos presentados por esta agrupación política en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“He visto medios de prensa, aparentemente serios, que dicen que ya se vieron las 800 actas, que ya se resolvió todo y no es verdad”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Castiglioni explicó que se han resuelto 70 recursos presentados en las instancias correspondientes y solo tres han sido publicados en el diario oficial El Peruano.

“El sábado pasado vimos 10 nulidades de Chile, el domingo 16 de Moyobamba. El lunes empezaron las audiencias sobre actas con errores materiales […] Hemos llegado al día de ayer [sábado] a 70 y hoy [domingo] se van a ver ocho, 78 actas de las cuales tres han sido publicadas en el diario oficial El Peruano, de ahí no hay más”, detalló.

El último jueves, Fuerza Popular informó de 946 solicitudes de nulidad registradas, considerando su interpretación de ampliación de plazo de presentación.

Miguel Torres, portavoz de dicho partido político, indicó que ello implica 1.119 mesas de sufragio, que representan 250.000 votos aproximadamente.

Castiglioni criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se niegue a brindar el padrón de electores de quienes votaron en las mesas impugnadas en la segunda vuelta electoral.

“El doctor Arce está haciendo su voto singular en cada una de las actas, porque él sí está de acuerdo con que se pida el padrón de electores, no el padrón electoral, si no quienes votaron en esa mesa. Pero el presidente, Jorge Salas Arenas, y los otros dos vocales se niegan a pedirlo porque hay datos confidenciales. No nos lo quieren entregar”, manifestó.

Además, el abogado opinó que miembros del Jurado Nacional de Elecciones están “comprometidos” con el comunismo, algo que considera “vergonzoso y frustrante”.