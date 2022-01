El abogado del periodista Christopher Acosta, Roberto Pereira, calificó la condena de dos años de prisión suspendida contra su defendido por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ como una “estocada mortal” contra el periodismo de investigación.

“Esta sentencia le ha producido al periodismo de investigación una estocada mortal porque le está exigiendo un estándar imposible de cumplir, no solo acá sino en el mundo”, dijo en declaraciones a RPP.

Christopher Acosta, autor de ‘Plata como cancha’, fue condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 400 mil junto a su editor, Jerónimo Pimentel, por el delito de difamación agravada contra el excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

“Lo que el juez ha dicho es que si uno cita una fuente, y la identifica y no altera lo que la fuente ha dicho, además lo que tiene que hacer es una comprobación de la absoluta veracidad de lo que esa fuente ha manifestado”, precisó Pereira.

Roberto Pereira, abogado de Christopher Acosta. (RPP)





El defensor legal de Christopher Acosta, quien estimó que estarán presentando formalmente la apelación contra la condena emitida por el juez Raúl Jesús Vega en los próximos días, consideró que las fuentes citadas en el libro son cercanas a César Acuña, lo que les da verosimilitud, contexto que no fue considerado por el magistrado.

“El Poder Judicial que debería ser el garante de las libertades de todos, más bien se convierte en una fuente de peligro [...] Con ese criterio por ejemplo, la próxima vez que das una entrevista a alguien le vas a tener que preguntar qué cosa va a decir y si imputa algo a alguien, no vas a poder entrevistarlo porque tienes el riesgo que, como no lo has corroborado, eres responsable por lo que el entrevistado está diciendo”, acotó.

En esa línea, Roberto Pereira aseguró que en base a la labor que hizo el periodista en ‘Plata como cancha’ no se puede calificar a alguien como delincuente. “No se puede tratar a un periodista por hacer ese trabajo como un delincuente y condenarlos”, concluyó.