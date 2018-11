Abogada de Keiko dice que es “un abuso más” la supuesta demora en apelación

La abogada de Keiko Fujimori, Giulina Loza, calificó como “un abuso más” la demora del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en elevar la apelación al fallo de 36 meses de prisión preventiva que cumple la lideresa de Fuerza Popular.

“Es un abuso más convertir un plazo de 24 horas en uno que pueda extenderse hasta los 24 días, eso es altamente preocupante. El juez no puede desobedecer la ley. Si él decidió resolver individualmente, debe también elevar las apelaciones de esa manera”, precisó en entrevista con el diario Correo.

Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho negó estar retrasando la apelación y aseguró que este recurso será elevado a la sala superior jerárquica correspondiente, cuando todos los trámites y diligencias hayan concluido, por tratarse de un caso complejo.

Loza dijo confiar en que la segunda instancia reparará la prisión preventiva otorgada a su patrocinada, por ser “abusiva”.

“No hemos perdido la esperanza de que se haga justicia. La Comisión Interamericana ha advertido del uso inadecuado de la prisión preventiva”, manifestó.

Condiciones carcelarias



La abogada detalló que Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, se encuentra en un “ambiente aislado”, sin ningún privilegio.

“El espacio no es grande, tiene lo básico. Una cama pequeña y un baño, tiene un balde y se ducha con una jarrita. Está encerrada de 6 p.m. a 6 a.m. Come lo mismo que las demás detenidas. No tiene celular ni recreación”, afirmó.



Además, Loza precisó que Keiko Fujimori “está indignada por todos los abusos que se vienen cometiendo en su caso”; sin embargo, resaltó que tiene mucha fortaleza para continuar defendiéndose de las injusticias.