El terrorista Abimael Guzmán Reynoso, responsable de la muerte de más de 35,000 peruanos, falleció ayer a los 86 años en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, lugar en la que estaba recluido, cumpliendo una condena de cadena perpetua por terrorismo.

¿Qué reacciones generó el deceso del jefe de Sendero Luminoso? A continuación un recuento:

1.- Pedro Castillo:

“Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo”.

2.- María del Carmen Alva:

“Murió el terrorista Abimael Guzmán. Los testimonios de los huérfanos, viudas (que también perdieron hijos) y todos quienes vieron morir a alguien a manos de Sendero Luminoso, nos desgarraron el alma. Pienso en ellos, en las víctimas del terrorismo a quienes aún les debemos tanto”.

3.- Francisco Sagasti:

“El terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, representa el más oscuro capítulo de horror y sangre en nuestra historia. El uso de la violencia con fines políticos trae tragedias y enluta al país. Trabajemos juntos por la democracia y una sociedad de paz”.

4.- Verónika Mendoza:

“Falleció Abimael Guzmán, cabecilla de la que fue la organización terrorista Sendero Luminoso y responsable de terribles y dolorosos crímenes en nuestra historia que no se deben repetir nunca más. Sigamos trabajando para construir una sólida democracia y una sociedad de paz con justicia”.

5.- Keiko Fujimori:

“Hoy más que nunca debemos entender que Abimael y Sendero Luminoso no morirán mientras el Estado no tome medidas definitivas para desterrar su ideología sangrienta y a quienes la promueven que hoy se infiltran desde el gobierno”.

6.- Vladimir Cerrón:

“Muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de estado, han desaparecido, menguado o se mantienen. Mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil”.

7.- Pedro Francke:

“El cabecilla del grupo terrorista, Sendero Luminoso, ha muerto. Sendero Luminoso asesinó a miles de inocentes y socavó la paz del país. El horror de esa época no lo olvidamos, y su muerte no borrará sus crímenes. Sigamos trabajando por superar la desigualdad y la discriminación, construyendo un país mas justo, en democracia y con paz”.

8.- Jorge Montoya:

“Murió el Genocida - Terrorista. Murió el asesino delincuente terrorista que destruyó, acribilló, y arruinó miles de vidas de peruanos con atentados, coches bomba, secuestros y asesinatos. Murió el genocida despiadado que fue capturado por nuestra PNP y encarcelado respetando sus DDHH, violando él los derechos humanos de miles de peruanos. Tomemos conciencia de lo que significa “Terrorismo” nunca más”.

9.- César Acuña:

“Con la muerte del genocida terrorista Abimael Guzmán se cierra una etapa de terror en el país. Nunca dejemos de rendir homenaje a nuestros héroes que lucharon contra el sanguinario grupo Sendero Luminoso. #TerrorismoNuncaMás”

10.- Ollanta Humala:

“La muerte del mayor genocida de la historia nacional, debe unir a los peruanos. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que significó el terrorismo en nuestro país, para que jamás, una idea totalitaria y antidemocrática, de cualquier vertiente, sea una opción”.

11.- Guido Bellido:

“Ni con la muerte de Abimael Guzmán, probablemente, muchas heridas no se van a cerrar, pero el Gobierno a todas las poblaciones que han sido afectadas tiene que atender. Obviamente, de manera institucional, el Ejecutivo condena actos de terrorismo vengan de donde vengan. Hay muchos hermanos de los diferentes sectores de este conflicto (…) que aún no han sido atendidos y debemos atender. Tenemos que atender y reivindicar a todos nuestros hermanos que han sido severamente perjudicados”.

12.- Iber Maraví:

“Clara posición del presidente, la cual suscribo plenamente”.

13.- Hernando Cevallos:

“Como médico lamento la muerte de cualquier ser humano, sin olvidar que Abimael Guzmán fue autor de una política de terror genocida que solo trajo dolor al pueblo peruano”.

14.- María Antonieta Alva:

“El grupo terrorista Sendero Luminoso marcó el capítulo más sangriento de nuestra historia. El delincuente terrorista Abimael Guzmán solo sembró muerte y dolor. Nunca debemos olvidarnos de eso. #NiPerdónNiOlvido”

15.- Indira Huilca:

“La muerte de Abimael Guzmán, terrorista y sentenciado, nos recuerda algunos pendientes que aún tenemos como sociedad. Los crímenes de Sendero Luminoso debemos recordarlos sobre todo porque aún hoy miles de víctimas y sus familiares sigue sin ser escuchados ni recibir justicia. Recordar Lucanamarca, Soros, al pueblo asháninka del Ene, al de Villa El Salvador y Tarata, debe servir para dignificar a las víctimas y a quienes lucharon contra el terrorismo. Recordar o condenar a SL es necesario pero insuficiente.Regiones como Ayacucho, Apurímac o Huancavelica, donde se encuentran la mayor cantidad de sus víctimas, siguen siendo las de mayor pobreza y exclusión.Esa situación muestra que no hemos sacado lecciones de nuestra historia. El Estado peruano, usando la ley y no la violencia, se hizo cargo de Guzmán, pero no fue capaz aún de atender a las comunidades afectadas por la violencia del CAI 1980-2000. Con ellos y ellas debemos avanzar a construir una verdadera memoria para la paz. Los crímenes nunca deben ser olvidados. La impunidad que proponen los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos son ofensivas para las víctimas y contraproducentes para la democracia”.

16.- Manuel Rodríguez Cuadros:

“Ha fallecido Abimael Guzmán. Fue un terrorista. No un luchador social. Con el terrorismo no se combate la pobreza ni se hace justicia. El terrorismo solo produce muertes inocentes y violaciones a los derechos humanos. Y agrede violentamente la dignidad de todas las personas”.

17.- Sigrid Bazán:

“Murió Abimael Guzmán, asesino responsable de tanto terror y graves violaciones a los DDHH. Se cierra un capítulo doloroso de nuestra historia que no debe repetirse ¡jamás!”

18.- Betssy Chávez:

“#QueNoQuepaDuda En cumplimiento de mis funciones, he presentado un oficio a la @FiscaliaPeru requiriendo documentación que permita plena certidumbre sobre la muerte del líder terrorista Abimael Guzmán, para combatir entredichos o ideas conspirativas sobre dicho suceso histórico”.

19.- Roberto Chiabra:

“Hoy falleció el genocida Abimael Guzmán causante de la mayor desgracia que ha sufrido nuestro país.Que su muerte no signifique olvidar 20 años de violencia,muerte, destrucción y atraso. Recuperemos la educación y unidad para construir nuestro futuro. @congresoperu @pcmperu”

20.- Jorge Nieto Montesinos:

“Durante los primeros años del terror Sendero Luminoso actuó casi solo en el campo peruano. ¿Qué se vio? Hombres degollados, embarazadas acuchilladas, madres obligadas a asfixiar a sus bebés, senos cercenados, dedos cortados... No solo fue violencia. Fue crueldad, barbarie y sevicia contra los más pobres. Un método para imponerse sin ánimo de convencer ni debate político. Por eso la crueldad. Para crear el miedo e imponer el silencio totalitario. Eso no tenía nada que ver con la lucha social. Al contrario, fue su fin. La ambigüedad con la que algunos se expresan hoy sobre el terrorista muerto, la simpatía nada ambigua de miembros del gobierno con el senderismo, la complacencia con la que son cobijados, nos recuerdan que la democracia es una lucha diaria, constante y actual. Pero para defenderla no se necesitan golpes de estado o violaciones de derechos humanos. Basta ejercer con autoridad los recursos constitucionales existentes. La peor respuesta a una izquierda primitiva es la de una derecha igual de primitiva. La democracia es civilización.

21.- Marisa Glave:

“Hoy tuve ganas de oír a Carlos Tapia. Buscándolo me encontré con este video que guarda el LUM, sobre la naturaleza de Sendero Luminoso. Lo comparto https://lum.cultura.pe/cdi/video/entrevista-carlos-tapia-sobre-naturaleza-de-sendero-luminoso”

22.- Mirtha Vásquez:

“Ha fallecido Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso y responsable de terribles crímenes. Que nunca más tengamos que repetir esta historia injustificable de horror y sangre. Trabajemos por un país más justo, con memoria, paz y en democracia”.

23.- Richard Acuña Nuñez:

“Murió Abimael Guzmán, el mayor genocida de nuestra historia. Ni perdón ni olvido para todas las muertes que dejó el sanguinario Sendero Luminoso. #TerrorismoNuncaMás”

24.- Carlos Basombrio:

“El peor asesino de la historia del Perú, Abimael Guzmán murió 29 años después de ser capturado. El Estado que trató de destruir le respetó la vida. Debe haberse ido con sabor a triunfo, habiendo en lo alto del poder gente q lo admira, luchó x indultarlo y participó de atentados”.

25.- Jorge Muñoz:

“Ha muerto el mayor genocida de nuestra historia, pero no su banda terrorista. Cumplió insuficiente condena para las atrocidades que cometió. Los peruanos, hoy más que nunca, debemos estar unidos contra los nuevos embates de la nefasta insania radical. Honor y respeto a quienes los combatieron y a sus víctimas. #TerrorismoNuncaMás”

26.- Juan Francisco Silva:

“Falleció el sanguinario Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso que causó tanto daño y muerte al país. No olvidemos el terror de esa época. Condenamos el terrorismo venga de donde venga. Construyamos un Perú más justo, en democracia y en paz”.

