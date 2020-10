El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, encargado de la pesquisa por la compra de pruebas rápidas, consideró que -tras la pandemia- debería instalarse una ‘comisión de la verdad’ que esclarezca las presuntas irregularidades cometidas por la administración Vizcarra.

“Muchas de las investigaciones están en marcha. El único interés que tiene el Ministerio Público es que estas presuntas irregularidades se puedan aclarar. Lamento la decisión del procurador Enco, con quien trabaje de la mano casos importantes, para mí ha sido un baldazo de agua fría. Se respeta la decisión que ha tomado de alejarse. Aún no sé a quién pondrá en su reemplazo, solo esperamos que sea una persona idónea”, dijo en entrevista con Willax TV.

Agregó que los casos de corrupción de funcionarios están relacionados con el abuso del poder.

“Durante el avance del COVID se han registrado muchas denuncias de presuntos actos de corrupción de subalternos y altos cargos del Estado. Eso es lo que queremos que se aclare”, añadió.

“Las personas no son por lo que dicen (ser) sino por lo que hacen. He sido uno de los fiscales que he criticado a las personas porque se llenan la boca diciendo que luchan contra la corrupción. Para mí, desde hace mucho tiempo, la lucha anticorrupción es una farsa, una mentira y un engaño, porque si es que realmente se quiere luchar contra este flagelo, como es posible que un funcionario viendo que sus conciudadanos están sufriendo en vez de apoyarlos, sea parte de la coima, y finalmente deja de atender esta situación y lo agrava. Estamos haciendo un trabajo de forma conjunta y finalmente las personas que estamos investigando puedan ir a mi despacho”, subrayó.

-Participación de Vizcarra, MEF y laboratorios-

Al ser consultado sobre la presunta presencia de Martín Vizcarra en la reunión del 18 de marzo del 2020 en las instalaciones del MEF en la que se realizó una reunión entre funcionarios públicos y laboratorios para el requerimiento de compras de pruebas rápidas -de acuerdo a la solicitud de ampliación de investigados efectuada por Amado Enco- Abia comentó que “esa situación se desconocía”.

“Nosotros estamos indagando para ver quienes se habrían reunido. Aparentemente, no quiere adelantar. Se han pedido las cámaras de videovigilancia de ingreso y salida (del MEF). Eso seguramente se va determinar. Tengo entendido, según información de carácter público, que esa reunión se habría efectuado”.

El fiscal agregó que “sobre esa base, nosotros ya hemos recabado información”.

"Ayer (martes) recabamos la declaración de la ministra de Economía, María Antonieta Alva. En el entendido del escrito que ha presentado el exprocurador Amado Enco, respecto a la solicitud de imputaciones a varias personas incluyendo al presidente Vizcarra, nosotros hemos decidido suspender su declaración testimonial porque no puedo tocarlo, (ya que) la única persona que lo puedo hacer es la fiscal de la Nación. Vamos a procesar esa información (del exprocurador Amado Enco) ” dijo.

Añadió que su despacho cuenta con información de quiénes habrían estado en esa reunión.

“En términos generales estuvieron los proveedores (de las pruebas rápidas) como las farmacéuticas y laboratorios, también estuvieron representantes del INS que fue el área usuaria de las pruebas, Perú Compras, MEF y alguien del Poder Ejecutivo. Eso lo estamos analizando. Se han hecho pesquisas para determinar donde se desarrolló, cuándo, qué día, cuánto duro y sobre todo que se acordó con las farmacéuticas. Incluso se han realizado copias espejo de todas las cámaras videovigilancia (del MEF) . Lo que querremos saber es por qué se dio esa reunión, que no lo sabíamos”, añadió.

El fiscal dijo que no podría adelantar información respecto a las declaraciones de Alva, ya que aún faltan las declaraciones de varias personas implicadas en el caso.

“Si hay información sobre ese punto, de la reunión, de que estuvieron los proveedores, en efecto, estuvieron. También representantes del Ejecutivo como del MEF y otros. Qué se trato y para qué se reunieron, eso aún no lo sabemos . (Cabe recordar que) Posterior a ese reunión se habría emitido el decreto de urgencia para las compras de las pruebas rápidas”, precisó.

“Lo que hacemos es corroborar esta denuncia (de la compra de pruebas rápidas) que data desde abril. Se ha recopilado toda la data, que está en corrobación. Si ha llegado documentos de la Procuraduría y del MEF”, acotó.

El fiscal precisó que durante la pandemia las compras directas se justifican por haberse flexibilizado la ley de compras del Estado. “ No obstante, eso se tiene que verificar (si hubo concertación y participó Vizcarra) ”.

También dijo que las compras deben realizarse desde un punto de vista técnico.

“Lo que se ha visto es que malos empresarios están haciendo un forado al Estado, por ejemplo, en una investigación sobre los ventiladores descubrimos que uno que costaba S/ 60,000 llegó a costar S/ 180,000. No quiero adelantar opinión, pero vamos a ver por qué se han disparado los precios y malos empresarios vieron a la pandemia como una oportunidad económica para hacer un forado al Estado. Eso es lo que tenemos que valorar, que el funcionario público salvaguarde los recursos del Estado", puntualizó.

-Pedido de Enco-

Añadió que antes de que termine el año se tomará una decisión, sobre el pedido por el exprocurador Enco, de añadir en calidad de investigados en este caso al mandatario y a una serie de funcionarios públicos y empresas privadas.

“Si es que elevamos los informes que competen a la fiscal de la Nación (para incorporar a Vizcarra) no va a pasar de este año. La decisión que se tome no pasará de este año. Salvo que me boten (del Ministerio Público), pero no voy a renunciar”, puntualizó.

Por ultimo dijo, que se ha reiterado el oficio para que el mandatario Vizcarrra pueda acudir a su despacho anticorrupción para que brinde su testimonio. “Le hemos hecho un invitación cordial, pero hasta ahora no contesta”, finalizó.