Tal es el caso de Perú Libre (PL), que recién elegirá a su postulante entre el domingo y lunes entrante; es decir, a un día de la elección.

Así lo hizo saber a Gestión el legislador Jaime Quito, tras precisar que las coordinaciones con otras bancadas están a cargo del vocero Waldemar Cerrón.

Respecto a si Perú Libre ya ha llegado a algún acuerdo con otros grupos, el legislador acotó que hasta el lunes 25, último día de plazo para presentar candidaturas, “cualquier cosa puede pasar”.

Por su parte, Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú), indicó que su grupo aún no ha elegido a su postulante a la Mesa Directiva.

Sobre Isabel Cortez, quien anunció su intención de presidir el Parlamento, solo dijo que “respetan su decisión individual”.

El congresista Héctor Acuña quién acaba de sumarse a Cambio Democrático manifestó a Gestión que lo ideal era que haya una mesa multipartidaria.

Incluso Acuña no descartó integrar una junto con APP, no obstante indicó que acaba de sumarse a su agrupación y es un tema que aún no han discutido..

Buscan el “centro”

Ante esta falta de cohesión entre la izquierda, el Bloque Magisterial y Perú Democrático ya dialogan, por separado, con otros grupos ideológicamente contrarios a ellos; no obstante, aún no cierran ningún acuerdo.

“Estamos conversando con Acción Popular (AP), Renovación Popular, Podemos Perú y hasta con Fuerza Popular”, señaló Édgar Tello, del Bloque Magisterial.

Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, dijo que su agrupación busca conformar una lista de “centro”. Para dicho fin vienen dialogando con AP, APP, Podemos Perú y Somos Perú.