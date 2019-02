Para el 63% de peruanos fue un error que Vizcarra sea accionista de una empresa y ministro

El último mes se conoció que la empresa que el presidente Martín Vizcarra manejaba con su hermano, hasta marzo del año pasado, fue proveedora del consorcio Conirsa –integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales– en la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur entre el 2006 y el 2008.

Sin embargo, solo el 32% de peruanos tiene conocimiento sobre el caso que vincula al mandatario. Los más informados están en el A/B, con el 53%; en Lima/Callao, con el 37%, y en el sur, con el 36%. Los que desconocen el tema están en las zonas rurales, con el 77%, y en el norte y oriente del país, con el 71% y 88%, respectivamente.

Mirada crítica

De los que sí tienen conocimiento sobre dicho vínculo, el 67% no le cree que al jefe de Estado cuando afirma que no sabía que Odebrecht era parte de Conirsa. Esta percepción es mayor en el C y E, con 71% y 74%, respectivamente, y en el sur y oriente, con el 71% y 69%.

En Lima los que no confían en lo que dice Vizcarra representan el 65%.

Sin embargo, los que sí creen en la palabra del presidente están en el A/B, con 33%; en el D, con 31%, y en el norte, con 30%. Los que evitan pronunciarse son el 7% en el centro y el 8% en el A/B.

Piden investigación

Los que consideran que Martín Vizcarra solo cometió una falta que no merece investigación por negar esta relación de su empresa con Odebrecht representan solo el 32% de peruanos, que quienes conocen el caso Conirsa.

Caso Conirsa Caso Conirsa Difusión

Esta idea la comparte el 43% del A/B, el 37% del E, el 42% en el centro y el 41% en el norte. En Lima y Callao los que creen que no se debe investigar al presidente representan el 32%.

Los que más creen que debe ser investigado provienen del C y D, con el 76% y 70%, respectivamente; y los del sur y oriente, con el 76% y 85%. En Lima y Callao esta percepción alcanza el 67% y en el A/B el 55%.

Si bien el jefe de Estado renunció a la gerencia de su empresa antes de ocupar el cargo de ministro de Transportes y vicepresidente, para el 63% de peruanos fue un error seguir siendo accionista de la empresa. Así lo cree el 69% del E, el 57% en el A/B, el 66% en el norte y el 60 en Lima y Callao.

Los que están de acuerdo con que Vizcarra haya seguido de accionista provienen en su mayoría del A/B, con el 38%; de Lima/Callao, con el 30%, y del norte, con el 27%.

Caso Conirsa Caso Conirsa Difusión

El 46% está en contra de que se conformen nuevas bancadas A la fecha, son diez bancadas las que tiene el Congreso. Sin embargo, aún está pendiente la habilitación Acción Republicana, que fue observada por la Oficialía Mayor del Parlamento.

¿Qué opinan los peruanos? En el último mes aumentó en seis puntos porcentuales (46%) el número de los que cree que la conformación de nuevas bancadas es negativo.

Esta percepción es más alta en el C, con el 51% y en el norte y sur, con el 53% y 56%, respectivamente.

Por su lado, los que creen que sería algo positivo que se sumen más bancadas son los del A/B, con el 58%; los de Lima y Callao, con el 54%, y los del oriente, con el 42%. Los que prefieren no opinar están mayoritariamente en el E, con el 17%, y en el centro y oriente, con el 24% en ambos casos.