Para el 51% renuncia de Salaverry al fujimorismo fue por cálculo político

Hace una semana, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , oficializó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular . A este le siguieron otros cuatro legisladores. Estos sucesos han hecho creer al 51% de peruanos que responden a un cálculo político.

Esta percepción es mayor en el norte con 57%, seguido de Lima /Callao y el A/B con el 54% en ambos casos.

¿Siguen siendo fuertes? Hoy, la bancada naranja tiene a 56 legisladores de los 73 que tuvo en el 2016. En ese contexto, el 76% opina que el partido se está debilitando. Así lo cree el 79% del oriente, el 78% en Lima/Callao, el 87% del A/B.

Sobre la conformación de nuevas bancadas, el 58% del A/B avala esta medida, así como el 48% del D y el 54% en Lima/Callao. Los que están en contra provienen del C con el 45% y del centro con el 46%.

Keiko Fujimori



Pese al supuesto debilitamiento del partido fujimorista, el 66% del A/B y el 65% del D consideran que el mismo aún actúa bajo el liderazgo de Keiko Fujimori.

Esta percepción se hace mayor en Lima/Callao con el 66% y en el centro con el 61%. Los que opinan lo contrario son el 39% del E y el 40% en el norte.

Con la lideresa de Fuerza Popular en prisión, el 27% de peruanos señala que su hermano menor, Kenji Fujimori, es el llamado a reemplazarla. Esta idea es más fuerte en el E y en el norte, con el 29% y 35%, respectivamente.

Persecución política



Para el 67% en el A/B y el 51% en el centro no existe persecución política a los opositores al Gobierno del presidente Vizcarra. Los que creen lo contrario están en el D con el 42% y en el oriente con el 43%.

El 58% ya no apoyaría nueva propuesta de bicameralidad

Ante la posibilidad de revisar la implementación de la bicameralidad en el Poder Legislativo, propuesta por la Comisión de Reforma Política, el 58% de peruanos indicó que no apoyaría esta iniciativa.

La mayor oposición está en los segmentos A/B y C, con el 62% y 63%, respectivamente.

A nivel de regiones, expresan su rechazo a esta posibilidad, que en su momento también la desestimó el Ejecutivo antes del referéndum por las reglas que fijó el Congreso, los del centro con el 68% y los del sur con un 60%.

Sin embargo, los que están de acuerdo con revisar la propuesta de la también llamada ‘comisión de notables’ son el 37% del D, el 40% en el norte y el 30% en Lima/Callao.

Los que no saben sobre la iniciativa que plantea la comisión de notables representan el 11%.