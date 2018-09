Solo el 17% se muestra “muy interesado” en elecciones municipales y regionales

La cuenta regresiva empezó. En un mes, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades municipales y regionales para los próximos cuatro años; sin embargo, solo el 17% señala estar muy interesado en el proceso electoral.

El 50% del sector A/B y el 58% del centro dicen estar ‘algo’ interesados; mientras que el 39% del D y el 35% en Lima/Callao confiesa no estar interesado en las elecciones del 07 de octubre.

En esa línea, el 80% declara que no ha revisado la hoja de vida de los candidatos. El desinterés es mayor en el E, con el 84% y en el norte, con el 86%. Los que muestran un poco más de preocupación por conocer quién llegará al sillón municipal de su jurisdicción son los del A/B y los de Lima/Callao, con el 20% y 19%, respectivamente.

¿Conocen las propuestas? El 72% del E y el 70% del D declaran no estar al tanto de las iniciativas de los candidatos a sus distritos. Algo similar ocurre en el norte con el 71% y en el norte con el 70%.

Los que más han revisado las propuestas son los del A/B y Lima/Callao con el 34% en ambos casos.

Aun cuando hay quienes no se informan de los candidatos o de sus propuestas, el 56% indica que no hay buenas alternativas entre los candidatos que postulan a las alcaldías y gobernación regional del lugar donde votan. Esta percepción es mayor en el sur y centro, con el 64% y 60% respectivamente. Por sectores, el C con el 57% y el D con el 58% son los más descontentos con los candidatos.

Número de candidatos

Sin embargo, el 71% del A/B y el 67% en Lima/Callao indican que el número de postulantes a una alcaldía o gobierno regional ‘son demasiados’. Solo el 34% del E y el 40% en el norte creen que el número candidatos es adecuado.