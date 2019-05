Más de 160 abogados en carrera por convertirse en miembros de la Junta Nacional de Justicia

Un total de 165 abogados iniciaron el proceso de inscripción virtual para postular en el concurso público que permitirá elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que estará integrado por siete titulares e igual número de suplentes.

Del total de interesados, 14 culminaron el proceso de inscripción para la postulación mientras que otros 151 abogados continúa llenando la información referida a su formación académica, capacitación, investigación en materia jurídica y experiencia profesional, informó la Contraloría General.

Aquellos postulantes que no culminen la inscripción virtual y no remitan la documentación solicitada de manera física como virtual, refirió la Contraloría, no estarán válidamente inscritos y, por lo tanto, no podrán participar en el concurso público.

Faltan cuatro días

A cuatro días de cerrarse el plazo para la inscripción virtual, que vence este jueves 9 de mayo, el contralor Nelson Shack, hizo un llamado a los abogados con reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral a presentarse a este concurso público.

“Necesitamos que los mejores abogados de nuestro país, de más de 25 años de ejercicio profesional, de más de 25 años de docencia universitaria o más de 15 años de investigación jurídica, puedan acercarse y postular de una manera muy sencilla. Esperamos que los mejores lleguen a la JNJ”, comentó.

Shack Yalta explicó que los interesados deben ingresar al portal www.comisionespecialjnj.gob.pe , donde podrán acceder a la información y los formatos necesarios para postular desde cualquier lugar del país.

“En la página web, los postulantes pueden acceder a la información y los formatos necesarios para realizar correctamente la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, así como la Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses, ingresando a los aplicativos supervisados por la Contraloría General”, refirió.

Según las bases del concurso público, luego de completar y enviar la ficha de inscripción en línea, los postulantes deben imprimir el reporte, firmarlo, colocar la huella dactilar de su índice derecho y presentarlo junto con el formato denominado Anexo IV, que se puede descargar en la página web www.comisionespecialjnj.gob.pe .

Posteriormente, se dará paso a las siguientes etapas del minucioso y riguroso proceso de selección, que culminará el 19 de julio próximo.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo constitucionalmente autónomo que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, tendrá, entre otras funciones, elegir a los nuevos jueces y fiscales del país, llamados a administrar justicia en todo el territorio nacional.

Capacitarán a regidores

De otro lado, anunció que capacitarán a 1,764 regidores de las 196 municipalidades provinciales que existen a nivel nacional, en temas tan relevantes como control gubernamental y gestión pública a fin de que puedan fiscalizar a las autoridades y vigilar el cumplimiento de la normativa vigente.

Precisó que esta capacitación que se realizará en mayo, en la Escuela Nacional de Control, se sumará al entrenamiento que han brindado a más de 300 consejeros regionales de los gobiernos regionales del país para fortalecer sus capacidades técnicas, como parte de un plan de capacitación puesto en marcha por la Contraloría.