“Los cuellos blancos del puerto” fue una banda criminal dedicada al narcotráfico desde el 2010 en el Callao, según la tesis de la Fiscalía. Esta misma institución descubrió que los abogados de este grupo pretendían “arreglar” diversos casos en el Poder Judicial. Ahí aparecieron los nombres del exjuez Walter Ríos y del juez supremo César Hinostroza , narra el fiscal Jorge Chávez Cotrina.

¿Hay más jueces supremos o vocales implicados en los CNMaudios?

En 15 días, se sabrá si hay más jueces supremos o vocales implicados. Eso lo determinará la fiscal Rocío Sánchez en sus pesquisas.

Se dice que también estarían involucrados algunos periodistas en esta organización...

No tengo esa información.

¿La fiscal Rocío Sánchez investiga a todos los involucrados?

No. Solo indaga a las personas que no tienen inmunidad. Es decir, a los jueces de primera y segunda instancia los tiene que investigar Control Interno del Callao; a los jueces superiores los investiga la oficina de Control Interno de Lima, al juez supremo lo investiga el Congreso.

¿Cuándo se pedirán los 36 meses de prisión preventiva para los 11 supuestos involucrados?

Al terminar la detención preliminar de 15 días.

¿Cuánto dinero ilegal movió esta presunta banda criminal?

Eso es materia de investigación. Paralelamente, a esta pesquisa de delitos de corrupción, se les va a abrir a todos una investigación por lavado de activos. Ahí se sabrá cuánto dinero amasaron.

¿Habrá más allanamientos de inmuebles?

Eso dependerá de lo que se encuentre en los documentos que incautó la fiscal Sánchez, y si es necesario, se lo solicitará al Poder Judicial.

¿Qué se encontró en las casas de los 11 detenidos?

En total, se halló S/ 50,000, casi US$ 11,000 y 1,500 euros. También se incautaron USB, computadoras, documentos y celulares.

¿Van a acceder a sus secretos de las comunicaciones?

Sí, la doctora va a solicitar al juez el levantamiento de sus secretos de las comunicaciones. Ahí podría haber otros miembros de la banda.

¿Políticos?

Puede ser, no lo sabemos.

¿Hay la posibilidad de que Antonio Camayo y los otros diez detenidos puedan acogerse a la colaboración eficaz?

Sí, pero eso dependerá de cómo elaboran su defensa y si quieren colaborar. Si no, la Fiscalía continuará investigando. Todavía no se toman las declaraciones. Entre mañana (martes) y pasado (miércoles) se interrogará.

¿Por qué el caso de esta banda no se traslada a la capital?

He conversado con Susana Castañeda, que es la coordinadora de la Sala Anticorrupción, y me dijo que sí tienen competencia. Entonces, en el transcurso de estos días, el fiscal de la Nación va a ampliarle las competencias para que pueda litigar en Lima.

¿Dentro de cuánto tiempo habrá sentencias por este caso?

En tres años, porque eso es lo que dura la investigación preparatoria cuando se trata de bandas criminales. En ese lapso, tiene que haber sentencia.

¿Cuántos audios hay en total?

Eso ni Dios lo sabe (risas). Cuántos audios habrá. Gracias a estos audios se aceleraron las capturas, pero estos no debieron filtrarse.

¿La fiscal supo el contenido de los audios que ya son públicos?

Sí, y supongo que la doctora tiene más audios.

Usted dijo que tiene sospechas de que los audios se filtraron en el Callao...

Estamos investigando también donde se filtró. Los únicos que han tenido acceso a estos audios son los fiscales del Callao. Ni el doctor Pablo Sánchez, ni el doctor Pedro Chávarry ni yo tenemos acceso a los audios.

Cada día se revelan nuevos audios del fiscal Chávarry...

Esos audios pueden tener un interés periodístico, pero no tienen un interés penal para nosotros.

¿Quién es el encargado de investigar al fiscal de la Nación?

A él y todos los fiscales supremos los investiga el Congreso. Este proceso de acusación constitucional lo tienen también los miembros del CNM, ministros, defensor del Pueblo y otros.

Si se aprueba la denuncia constitucional contra Chávarry en el Congreso, esta luego debe ser ratificada por el pleno. ¿Qué continúa después?

Eso ya se ve a nivel de la Junta de Fiscales Supremos. Ellos tomarán una decisión de quién se encargará de investigar al doctor Chávarry.