Policía peruana decomisa cinco millones de dólares en billetes falsos

La policía peruana decomisó más de cinco millones de dólares en billetes falsos que iban a ser enviados a Estados Unidos, Argentina y Chile en el marco de una operación en Lima, informó el viernes un oficial.

"La policía logró incautar más de cinco millones de dólares falsos en un local de la avenida Argentina en Lima", dijo a la prensa el coronel José Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas.

Cruz dijo que el operativo policial se realizó en coordinación con el Servicio Secreto de Estados Unidos que, además de proteger al presidente, se encarga de combatir la falsificación de la moneda norteamericana.

"Vemos que por estas épocas los dólares falsos superan el precio de un kilo de cocaína", indicó el oficial.

Los agentes detuvieron a dos hombres que tenían antecedentes de haber participado en la fabricación de dinero falso.

En un primer momento, los policías encontraron tres millones de dólares en el centro de impresión, pero en un segundo allanamiento encontraron otros dos millones, en billetes de US$ 100, US$ 50 y US$ 20.

Perú es considerado desde 2013 como primer país falsificador de dólares en el mundo, superando a Colombia, según la policía local.

Como parte de la lucha contra la falsificación de dólares, Estados Unidos instaló en 2012 una oficina del Servicio Secreto encargada de cooperar con la policía peruana.