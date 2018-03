Pleno decidirá mañana si admite pedido de vacancia presidencial

El Pleno del Congreso votará mañana la admisión del pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por permanente incapacidad moral, suscrito por cuatro bancadas.

La sesión comienza a las 9:00 a.m. y hoy miércoles la primera ministra señaló que los cuatro ministros que integran el Gabinete y a la vez son congresistas asistirán al Debate. Esto la incluye a ella, junto a Carlos Bruce (Vivienda), Ana Choquehuanca (MIMP) y Jorge Meléndez (Midis).

“Espero que en el debate que haya se pueda poner en claro que realmente esto es un acto innecesario para el país”, dijo la primera ministra Mercedes Aráoz.

Además, rechazó las revelaciones de Reuters, donde dos fuentes cercanas a Vizcarra sostienen que el primer vicepresidente no dimitirá si PPK es derrocado.

“No sé cuáles fuentes de Reuters serán aquellas que menciona eso, no tengo por qué decirlo, nuestras conversaciones privadas entre Martín, yo y el presidente no tengo por qué contarlas porque ahí queda y yo respeto la privacidad de las conversaciones”, indicó Aráoz.

Asimismo, aclaró que no han dudado de la lealtad de Martín Vizcarra. “Nadie ha dicho que el vicepresidente esté negociando con alguien, no he escuchado a ninguno de mis colegas congresistas o ministros, pero de nuestra bancada ninguno ha hecho una manifestación de esa naturaleza. Han sido otros que dicen que estoy organizando algo de eso, que es totalmente falso”, agregó Mercedes Aráoz.

“Tengo una real amistad con Martín, mi respeto, pero la invocación que hicieron fue que se pronuncie. Fue un pronunciamiento que para algunos puede ser incompleto pero me da la impresión que dice que él es leal al presidente. Como parte del equipo y como lealtad sobretodo a la gobernabilidad del país es bien importante”, indicó.

Aseveró que, cuando Vizcarra lo considere conveniente, “pondrá los puntos sobre las íes con más claridad”. Aráoz no dudó que Vizcarra sea una persona correcta y le toca cumplir su labor como embajador del Perú en Canadá, “país en el cual tenemos intereses muy importantes”.

Mecanismos

Según el reglamento del Congreso, para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.

De aprobarse la admisión de vacancia, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo”.

La disposición señala que este plazo puede variar: “salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial”.

También se establece que en la sesión de debate “el Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos”.