Piura: Río se desbordará si el caudal sobrepasa los 2,200 metros cúbicos por segundo

Reynaldo Hilbck, expresidente regional de Piura, explicó que existe una alta probabilidad de que el Río Piura se desborde cuando su caudal sobrepase los 2,200 metros cúbicos por segundo. En la víspera, el caudal del río llegó a su pico máximo 1,503 metros cúbicos por segundo al promedia el mediodía.

"La capacidad del cauce del río Piura es de 2,200 metros cúbicos por segundo, por lo que una venida mayor a esa cantidad traerá como consecuencia que el río se desborde. La capacidad de los diques no más de 2,200 metros cúbicos por segundo. Ayer, el dato oficial se llegó a los 1,503 metros cúbicos por segundo al mediodía, que fue su pico máximo", explicó.

La exautoridad precisó que es el momento es reforzar los diques débiles que podrían haber para evitar el desborde.

"Este río no desemboca en el mar, sino en una laguna ubicada en el desierto de Sechura. Felizmente, la limpieza de la conexión al desierto ha funcionado y ha hecho que el río corra, pero obviamente hasta que no tengamos una solución definitiva, que es un salida al mar y un reservorio satélite que permitan controlar los caudales del río, que cuando llueva en extremo permita que los caudales no superen los 2,000 metros cúbicos por segundo, no se podrán impedir los desbordes", explicó.

Respecto a la nulidad declarada por el Gobierno Regional de Piura al contrato suscrito con el consorcio español Inundaciones Piura para el manejo integral y drenaje pluvial del río Piura por presuntas irregularidades en la consignación del domicilio de la empresa, la exautoridad precisó que los terminos de referencia para la adjudicación de dicha obra fue realizado con el respaldo del BID.

"Este contrato se había dado en diciembre para empezar los estudios, es decir nos tenía que decir que hay qué hacer en el río para poder controlar los desbordes. Cabe precisar que el plan de reconstrucción recién se aprueba en diciembre de 2017 por el cambio político. Ahora que se ha anulado el contrato, lo que hay que hacer es volver a licitar este contrato o conectar con la empresa anterior, lo cierto es que necesitamos este estudio para saber qué infraestructura necesitamos para controlar los caudales del río Piura, así como de los otros 18 ríos de la costa peruana", dijo.

Hilbck anotó que unos de los problemas de la reconstrucción es que para los proyectos se requieren de expedientes técnicos, que no se hacen rápidamente. "Eso es lo que ha demorado, que no hayan habido esos expedientes técnicos. Este año será fundamental, ya que existen suficientes expedientes técnicos para las obras de reconstrucción", puntualizó.