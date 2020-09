La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se volvió a referir este miércoles al caso de las personas que están infectadas de coronavirus (COVID-19) pero que no presentan síntomas, tras unas declaraciones que brindó la semana pasada sobre el nivel de contagio de los asintomáticos.

En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Mazzetti Soler señaló que, en la entrevista que le hicieron en RPP Televisión, “en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian”.

“Si ustedes revisan la grabación, en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian, eso tiene que quedar claro, porque tomamos medidas, porque las personas que enferman nos contagian, pero también tomamos medidas en particular porque las personas asintomáticas sí nos contagian y lo mencioné en la misma entrevista”, expresó Mazzetti.

-El caso-

En una entrevista con RPP el pasado 2 de setiembre, la ministra de Salud indicó que una persona con COVID-19 pero que no presenta síntomas “contagia en un porcentaje muy pequeño”.

El contexto en que la funcionaria hizo esa afirmación fue cuando se le preguntó sobre los resultados que arrojó una operación de intervención, en Miraflores, a las personas que realizan el servicio de delivery. Sin embargo, minutos antes había señalado que la persona que “está positivo sin síntomas no contagia”.

-Precisión-

Horas después de la entrevista, el Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, publicó mensajes para precisar las expresiones de Mazzetti en televisión

“El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo esta noche la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, indicó el Minsa.

“Explicó que los asintomáticos nos crean una falsa sensación de seguridad y eso los hace peligrosos, por eso tienen importancia en salud pública y se toman las medidas que se han tomado”, agregó el sector en otra publicación en Twitter.

