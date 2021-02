La organización Derecho Ambiente y Recursos naturales (DAR) y diferentes representantes de la sociedad civil advirtieron que el proceso de selección del nuevo director ejecutivo del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) se viene realizando sin el respaldo de la sociedad civil y pidieron se suspenda el proceso hasta que se subsanen los vacíos normativos que permitieron la remoción del anterior director.

“Expresamos nuestro profundo rechazo al proceso de selección y exhortamos a que se suspenda. A través de nuestros representantes en el Consejo Directivo del Serfor, reiteramos la urgencia de resolver las irregularidades y de aclarar los posibles vacíos normativos, de modo que resulte explícitamente ilegal una nueva remoción arbitraria o discrecional, sin respetar la institucionalidad del sector que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir”, señalan diversas organizaciones de la sociedad civil en una carta dirigida a los representantes del sector: https://bit.ly/3tV9MXh

En junio de 2020 y luego de 16 meses como director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, fue removido del cargo de manera inesperada. Para la toma de esta decisión, no se llevó a cabo ninguna sesión del Consejo Directivo del Serfor, conformado por representantes de los gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas y nativas, el sector privado, organismos no gubernamentales, universidades y un representante del Sistema Nacional Forestal a través del Ministerio del Ambiente (Minam).

La resolución con la que se retira del cargo a Gonzales-Zúñiga solo contaba con la firma del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Agricultura, Jorge Luis Montenegro (Resolución Suprema Nº 002-2020-MINAGRI).

Iris Olivera, coordinadora del programa de Derechos y Justicia Ambiental de la asociación civil DAR, indicó que el “cargo de director ejecutivo del Serfor es de designación o remoción regulada al tratarse del titular de un organismo técnico especializado por lo que cualquier disposición para el término de sus funciones debe sujetarse al régimen de sanciones y procedimiento sancionador preestablecido”.

El “argumento” para la remoción del cargo fue la pérdida de confianza al entonces funcionario, no obstante, según el análisis de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, “la remoción del ex director ejecutivo del Serfor no se ajustó a ley, toda vez que por la naturaleza del cargo no era aplicable la causal de pérdida de confianza” invocada en dicha resolución.

El análisis considera además que “resulta necesario modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de regular los requisitos que se deberían de cumplir para acceder al cargo de director ejecutivo y las correspondientes causales de remoción.” Agregan que, de mantenerse la posición que la pérdida de confianza es una causal de remoción válida para cargos de este tipo, “se desalentará que funcionarios altamente calificados postulen a puestos bajo el riesgo de ser removidos de manera discrecional”.

“Mediante nuestros representantes en el Consejo Directivo del Serfor hemos expresado que consideramos indispensable que se implemente los arreglos institucionales necesarios para evitar un nuevo despido discrecional antes de convocar a un proceso de selección para el nuevo director ejecutivo del Serfor. Ignorando esta posición, el Consejo Directivo ha decidido iniciar un proceso de selección que consideramos está condenado al fracaso”, concluyó la carta firmada por representantes de diversas instituciones.