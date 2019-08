El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, reveló que la Policía de Tránsito habría enviado un oficio a la Municipalidad de Lima solicitando que ya no se aplique el plan ‘Pico y Placa’ en su distrito, específicamente en la avenida Javier Prado, entre los óvalos Huarochirí y Monitor Huáscar.

“Ayer, la Policía de Tránsito se ha comunicado con nosotros y ha enviado un oficio por la tarde haciendo eco a nuestros reclamos, en el sentido que no va a fiscalizar en el óvalo Huarochirí hasta el óvalo Monitor, porque han entendido que el vecino no tiene opciones ni rutas alternas”, indicó en Canal N.

Aseguró que el municipio capitalino ya debería tener en su poder el oficio del general PNP Jorge Lam, Director de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en donde se realiza la mencionada solicitud, el cual también es un pedido de la comuna de La Molina.

“La misma Policía de Transito advierte que en La Molina hay complejidad. Hemos pedido el replanteamiento de ‘Pico y Placa’ para que ya no se aplique desde el óvalo Huarochirí hasta el Trébol de Javier Prado”, señaló Paz de la Barra.

Aseguró que el reclamo de la Municipalidad de La Molina es “coherente y sensato”, y que el municipio capitalino debe delegar facultades a los distritos.

“La Policía está proponiendo mediante oficio que ya no se fiscalice, aunque hay una ordenanza, pero tengo confianza. Hay que ayudar que ‘pico y placa’ funcione, pero Lima tiene que dejarse apoyar, tiene que haber delegación de facultades para empoderar a los distritos. Nosotros tenemos que hacer control y fiscalización de transporte informal”, puntualizó.

Cabe recordar que el alcalde Paz de la Barra presentó recientemente una demanda constitucional de acción de amparo contra la Municipalidad de Lima para que no se implemente el ‘pico y placa’ en su distrito.

-Sobre ‘pico y placa’-

‘Pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. La restricción se aplica en los ejes Panamericana Sur-Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna, Javier Prado-La Marina y en los 9 kilómetros de la Vía Expresa de Paseo de la República (no incluye vías auxiliares).

Los vehículos con placa terminada en número par no pueden circular en los ejes viales y horarios indicados los lunes y miércoles, mientras que los que finalizan en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

Los conductores que no acaten lo dispuesto en este plan serán sancionados con multas de S/ 336 (8% de 1 UIT) y la reducción de 20 puntos en la licencia de conducir.