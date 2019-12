En el mes de agosto el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, lanzó el plan “pico y placa” con la finalidad de disminuir el tráfico vehicular en la capital, sobre todo, en horas punta.

Esta medida no ha estado libre de críticas, más aún cuando en el mes de noviembre la regidora de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Lima, Jheydi Quiroz, señaló que los ingenieros de transporte de la comuna evalúan la posibilidad de ampliar la ordenanza ‘Pico y Placa’ de autos y camiones a los días viernes y sábado.

¿Cómo se transportan los limeños?

De acuerdo con un estudio elaborado por CCR, el 80% de limeños se moviliza diariamente en transporte público; la gran mayoría de este grupo (62.6%) utiliza el transporte tradicional, que excluye los corredores viales y el Metro de Lima.

Este grupo de limeños está concentrado principalmente en los NSE C y D; no obstante, el 70% de limeños del segmento B también utiliza el transporte público como su opción más frecuente. El uso de auto particular está concentrado en el segmento A (68%).

En el caso del taxi, si bien este tiene baja relevancia (como medio más frecuente), tiene casi los mismos valores en los NSE A, B y C. Esto revela que es un tipo de transporte más transversal a gran parte de la población.

Según datos de CCR, el 34.2% de limeños no conoce la medida de “pico y placa”; este grupo pertenece principalmente a los segmentos de menores ingresos.

“Debido a que este grupo se moviliza principalmente en transporte público tradicional, no se ve directamente afectado por la norma, pueden haberla escuchado, pero no tienen una claridad sobre cómo opera precisamente”, apuntó Lydije Rosas Krapec, directora de estudios de CCR Cuore.

La ejecutiva anotó que estos segmentos residen –generalmente- hacia las periferias de Lima. “Las principales vías que se acercan a estos distritos son la Panamericana sur y Evitamiento; esta norma no está vinculada a otras vías principales de la zona”, comentó.

Las vías afectadas por el “Pico y Placa” que más recuerdan los limeños son Javier Prado, Panamericana Sur – Norte y la Avenida Arequipa. Cabe resaltar que la avenida Javier Prado cruza distritos donde existe una mayor incidencia de los NSE A y B (San Isidro, San Borja).

¿Qué opinan del Pico y Placa?

El estudio de CCR reveló que el 63% de limeños considera actualmente que –con la norma de Pico y Placa- se demora la misma cantidad de tiempo en movilizarse que antes cuando esta norma no existía.

“La medida no está siendo percibida como efectiva, los ciudadanos sienten que se demoran lo mismo y que el tráfico se mantiene igual en horas picos”, sostuvo Rosas.

Agregó que, debido a que el tráfico se congestiona de manera exagerada en las vías alternas, la percepción es que el tiempo de movilización no ha variado. Esta opinión es más frecuente en los segmentos C y D.

El estudio evidencia también que existe un 21% de limeños que considera que se desplaza en menor tiempo; este grupo se concentra principalmente en los segmentos A y B.

De manera transversal a todos los niveles, alrededor del 50% de la población siente que el tráfico se mantiene igual en las horas pico (horarios en los que se aplica la medida).

Lydije Rosas precisó que, si bien no se midió las recomendaciones de los ciudadanos de la capital, los comentarios generales que recibieron a lo largo de la preparación del estudio fue que es necesario organizar mejor la medida para garantizar el flujo correcto en las zonas donde se concentra el tráfico.