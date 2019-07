'Pico y placa': ¿será aplicado durante los días 28, 29 y 30 de julio?

La Municipalidad de Lima informó que el plan 'pico y placa' no se aplicará los días lunes 29 ni martes 30, razón por la cual los conductores de los vehículos particulares de las categorías M1 y N1 podrán transitar por las vías metropolitanas, sin distinción del último dígito de su placa de rodaje.

Según la ordenanza municipal N° 2164, la medida de restricción vehicular, que busca mejorar el tránsito en la capital, no aplica durante los feriados establecidos en el calendario y los días declarados no laborables, informó la agencia Andina.

Es decir, durante las fechas mencionadas el plan ‘pico y placa’ no estará activo en los ejes viales Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte, Javier Prado – La Marina y Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa.

Cabe recordar que ‘pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa par (incluido el cero) no pueden circular los lunes y miércoles; mientras que los de placa impar, los martes y jueves.

La Municipalidad de Lima recuerda que desde el miércoles 31 de julio, el plan ‘pico y placa’ se retomará, por lo que se recomienda a los conductores usar las vías alternas a los ejes con restricción o movilizarse en transporte público (Metropolitano y los buses de los corredores complementarios) o taxis autorizados.

Desde el lunes 5 de agosto, iniciará la imposición de multas de S/ 336 a aquellos conductores que no respeten la medida.