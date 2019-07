'Pico y Placa' se reanuda mañana en tres avenidas de la capital, alerta la MML

Luego de dos días de suspensión por feriados, a partir de mañana se reanudará la aplicación de la medida 'Pico y Placa' en tres importantes ejes viales de la ciudad, informó la Municipalidad de Lima (MML).

Eso significa que el miércoles 31 de julio los conductores con vehículos particulares de categorías M1 y N1, cuyas placas terminan en número par no podrán circular por Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte, Javier Prado – La Marina y Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.

Mientras que el jueves 1 de agosto no podrán circular por los tres ejes viales mencionados los de placa impar, en los mismos horarios.

Los agentes de la división de tránsito de la Policía Nacional del Perú serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

Cabe recordar que, a partir del lunes 5 de agosto las personas que no acaten el plan “Pico y Placa” serán sancionadas con multas efectivas de S/ 336 (8% del valor de 1 UIT) y 20 puntos menos en la licencia de conducir.

En ese sentido, la comuna limeña recordó los días en los cuales hay restricción: los lunes y miércoles no circulan los carros con placas terminadas en número par, mientras que los martes y jueves: impar, en los horarios establecidos.