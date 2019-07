Pico y Placa: Alcaldes de Lima Este se oponen a la restricción vehicular

El Concejo Municipal de Lima debatirá mañana viernes el nuevo sistema de restricción y de aprobarse se plantea una restricción vehicular en cinco vías de Lima Metropolitana, bajo el concepto de pico y placa. Ante ello los alcaldes de Lima Este se han manifestado sobre la medida propuesta.

El presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (Ampe), Álvaro Paz de la Barra señaló que puede haber “muchas buenas intenciones”, por parte de la comuna limeña pero no hay comunicación , y es algo que vienen "señalando desde el mes de febrero".

Indicó que, ‘a priori”, esta medida del “pico y placa” generará mayor incidencia vehicular.

Por su parte, el alcalde de Chaclacayo, Manuel Campos dijo que el sistema de Pico y Placa no es bueno, dado que no existe las vías necesarias para soportar las rutas alternas.

“Se necesita más vías, no solo es una restricción, sino de tener pistas, ciclovías”, expresó.

De la misma manera, el alcalde de San Luis, David Rojas, mencionó que la medida del Pico y Placa afectará y no percibe que alivie la congestión.

Paz De la Barra considera que, la Municipalidad de Lima debería consultar en los proyectos que desarrolla, poniendo como ejemplo las próximas obras en el Ovalo Monitor.

“Nos deben de consultar. Puede ser una vía Metropolitana pero tenemos que tener planes de acción. Si ya La Molina viene soportando un plan de desvío por la Carretera Central, una sobrecarga vehicular por el puente Puruchuco, si La Molina aún no tiene interconexión con San Luis, no vamos a llegar a nada y no vamos a ser eficientes en estos tres años”, expresó.