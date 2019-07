'Pico y placa': 50,000 vehículos dejarán de circular diariamente por cinco corredores viales

El plan piloto conocido como "Pico y placa", que acaba de ser aprobado por el Concejo Municipal de Lima, restringiría el tránsito de 50,000 vehículos, diariamente, por cinco corredores viales, de acuerdo con las proyecciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los objetivos del "Plan de mejoramiento del tránsito en vías metropolitanas" son agilizar el tráfico vehicular en general y facilitar el tránsito de vehículos de transporte público en servicios concesionados, como el Metropolitano, el Corredor Rojo, el Corredor Amarillo y el Corredor Azul, que recorren algunas de las principales avenidas de Lima.

Los corredores viales son:

1. Panamericana Norte (Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (Av. Alipio Ponce).

2. Av. Javier Prado (Óvalo Huarochirí) - Sánchez Carrión - La Marina (Av. Elmer Faucett).

3. Av. Tacna (Jr. Conde de Superunda)- Av. Garsilaso-Av. Arequipa (Óvalo Miraflores).

4. Av. Paseo de la República (Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau.

5. Av. Canadá (Av. Circunvalación hasta Av. Paseo de la República).

La implementación de estas restricciones se realizaría en dos etapas: para los tres primeros corredores iniciaría el 22 de julio; y para los dos últimos, el 5 de agosto.

Así, la Municipalidad espera reducir el tráfico en 24% en las avenidas seleccionadas, por donde circularán diariamente 152,000 vehículos (autos particulares, taxis, transportes de carga, transporte público y transporte turístico) y ya no los más de 203,000 vehículos que circulaban cada día.

Con las medidas de restricción, se estima incrementar la velocidad de tránsito en los corredores entre 27% y 30% (entre 3 y 4 kilómetros por hora).

Los vehículos particulares (Categorías M1 y N1, según el Reglamento Nacional de Vehículos) se dividirían de acuerdo con el último dígito de la placa (par e impar), de modo que los vehículos pares podrían circular los lunes y miércoles y los impares los martes y jueves. En los días que no les corresponda, los vehículos no podrán circular en los horarios de 06:00 a 10:00 am y de 05:00 a 09:00 pm.

El plan también establece un periodo de prueba sin penalización económica durante la primera semana, es decir entre el 22 y el 25 de julio.

Le medida estará vigente durante los Juegos Panamericanos, pero la Municipalidad evaluará establecerla de manera permanente, de acuerdo con los resultados que se recojan durante dicho periodo, adelantó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.