El premier Alberto Otárola, aseguró que la jefa de Estado, Dina Boluarte, no va a renunciar a su cargo, pese a los fallecidos y heridos en las protestas que se vienen realizando en diversas regiones del país en contra de su Gobierno.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros que se realizó este jueves, Otárola Peñaranda señaló que si Boluarte Zegarra deja el cargo se abriría una compuerta a la “anarquia y el desgobierno”.

“Yo lo quiero decir con toda claridad, la señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado avance y porque dejar la Presidencia de la República, sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno y eso no va a ocurrir”, expresó.

En ese sentido, el primer ministro pidió a la ciudadanía que confien en la democracia, en el estado de derecho, en los derechos humanos y sobre todo en la Policía y las Fuerzas Armadas, a pesar de la fuerte represión en las movilizaciones.

“Sabemos claro cual es nuestro mandanto, sabemos claro qué cosa tenemos que hacer y qué cosa no debemos hacer. Quiero reiterar el sentido de autocrítica que podemos tener sobre algunas decisiones que se hayan podido tomar”, agregó.

Asimismo, Alberto Otárola aseveró que la mandataria se encuentra “firme en la conducción del país” y no está gobernando en piloto automático. Sumado a ello, reiteró que el proyecto de adelanto de elecciones ahora está en manos del Congreso.

“La ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso de la República y parte de la solución de este problema está en que el Congreso decida de una vez por todas el sentido de esa le y la ratifique en fechas próximas”, sostuvo.