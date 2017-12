Peruanos por el Kambio respaldaría que Gabinete de la reconciliación sea de ancha base

El nuevo vocero oficial de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, señaló que ese grupo respaldará un “Gabinete de reconciliación” de ancha base, en caso se concrete. Señaló que reorganizarán comisiones y que no negociaron el indulto con Kenji Fujimori.

“Eso [ los nuevos ministros ] entra en el plano de la especulación. Tiene que ser un nuevo trabajo de correlación política con todas las bancadas y todos los partidos. Si eso tiene una expresión a nivel de gabinete, podría darse si es que esa es la decisión del presidente de la República, y nosotros la sabremos respaldar”, dijo el congresista Gilbert Violeta.

Ayer miércoles, en un tuit, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que está trabajando junto a la primera ministra, Mercedes Aráoz, en un nuevo Gabinete Ministerial "de la reconciliación".



En la mañana de hoy jueves, el congresista Salvador Heresi deslizó que el congresista naranja Francesco Petrozzi le comunicó a Aráoz su intención de formar parte del Gabinete en la cartera de cultura. Esto fue luego calificado como "rumor" por el propio Petrozzi.

Comisiones

Violeta, quien reemplaza en la vocería al renunciante Vicente Zeballos, señaló que habrán cambios en las comisiones que estaban a cargo de los legisladores que dejaron la bancada, como en la comisión Lava Jato, que contaba con Gino Costa.



“Efectivamente, no hemos tomado una decisión, vamos a hacer la consulta con el propio Ejecutivo en la medida que existe particular interés. No hemos querido apresurar una decisión sino más bien tomarlo con un poco más de calma”, dijo Gilbert Violeta.

Reconciliación

El legislador Gilbert Violeta no quiso interpretar a qué se refería Kuczynski con “gabinete de reconciliación”, pero señaló que el país necesita gobernabilidad.



“Desde esa perspectiva, hay que hacer un trabajo de coordinación política con todas las bancadas, con todos los partidos políticos, incluyendo el propio partido PpK, que tiene que tomar una posición de liderazgo y de coordinación en esta tarea. Eso está ocurriendo ahora en la bancada”, comentó Violeta.

Negociación

Ante versiones aparecidas en medios de una supuesta negociación entre Mercedes Aráoz y Kenji Fujimori en los pasadizos del Congreso en la sesión donde se decidió la no-vacancia de PPK, los congresistas oficialistas dijeron que era una versión “poco creíble”.



“En la bancada, caminando dos metros, en el Hemiciclo, podemos directamente sin intermediarios hablar con Kenji Fujimori. Por lo tanto esa versión de que se le llamó para ser coordinador es poco creíble porque Mercedes Aráoz, habiendo trabajado en el Congreso, para hablar con Kenji Fujimori no necesitaría eventualmente ningún intermediario”, dijo a su vez el congresista Salvador Heresi.